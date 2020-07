Parece que tener a MVP como manager se está convirtiendo en una vía de escape para Bobby Lashley. Montel Vontavious Porter se ha vuelto a establecer en WWE tras su aparición en el Royal Rumble y está haciendo que algunos talentos veteranos brillen de su mano.

No ocurre lo mismo con los jóvenes talentos como Apollo Crews, actual Campeón de los Estados Unidos con permiso del propio MVP, quienes han desechado la oferta de tener a MVP como mánager a pesar de los intentos de éste tras bambalinas.

MVP ha demostrado que quizás sí, que quizás su físico no aguanta el ritmo que lleva su cabeza y la rapidez con la que procesa las situaciones, pero mientras ésta funcione aún tiene muchas cosas que ofrecer tanto a la compañía como a las jóvenes Superestrellas que permitan una ayuda externa y no sean lo suficientemente orgullosas como para despreciar a un veterano de su talla.

SÚPER LUCHAS te presenta una lista de talentos, jóvenes y veteranos que bien podrían aprovecharse de tener a una leyenda llamada MVP como mánager:

►Cedric Alexander , ¿quiere a MVP como manager?

Cedric Alexander está siendo uno de los grandes olvidados de WWE en las últimas fechas. Después de ser "el elegido" por Paul Heyman para liderar una nueva época allá por los meses de octubre y noviembre, cayó en desgracia, siendo relegado al ostracismo más absoluto. De protagonizar el evento estelar del Raw que WWE celebró en el Madison Square Garden y de brindar con "Stone Cold" Steve Austin en el centro del ring aquella noche tras derrotar a AJ Styles (que se dice pronto), Alexander fue devorado por su propia ola.

En las últimas semanas ha sido uno de los tentados por tener a MVP como mánager y ha sido acosado por el veterano talento entre bambalinas aunque la respuesta siempre fue la misma: "No". Puede que Cedric lamente esta contestación porque dicen que el tren solo pasa una vez en la vida, pero de momento parece estar satisfecho haciendo pareja con Ricochet.

►Ricochet

Y hablando del rey de Roma... Ricochet. Otro de los atletas perseguidos por MVP y también tentado por las redes de Porter, ha sabido resistirse a pesar de estar viviendo en la actualidad quizás sus peores meses desde que llegara a WWE. Y esto lo podemos decir alto y claro tras haber disfrutado recientemente de un maravilloso documental sobre los últimos 365 días de Ricochet en WWE (documental ya disponible en WWE Network).

De estar al nivel de competir y derrotar a Seth Rollins y Bobby Lashley en una triple amenaza y posteriormente enfrentarse a Brock Lesnar en Arabia Saudita, Ricochet ha perdido el norte con derrotas tan claras como sorprendentes como la que sufrió a manos de Riddick Moss cuando éste era Campeón 24/7 de WWE.

A pesar de que Ricochet esté remontando el vuelo con Cedric Alexander como compañero, no es en la actualidad ni la sombra de aquel gran talento que vimos en NXT y que dejara al mundo con la boca abierta tras convertirse en Campeón Norteamericano o Campeón de los Estados Unidos en el último año.

►Shelton Benjamin

Otras de las Superestrellas que aprovecharon el momento en el pasado Royal Rumble fue Shelton Benjamin y, ciertamente, dentro de este grupo de atletas parece que es el más cercano a la idea de tener a MVP como manager.

Uno de los protagonistas fijos del programa Main Event de WWE, viene demostrando que no está ni mucho menos acabado y que su valía puede seguir siendo importante en la compañía, más aún en estos tiempos que corren y con lo corto de efectivos que está el vestuario. Shelton Benjamin tiene carisma y veteranía de esos que siempre suman independientemente del estado de forma. Dentro de un grupo y protegido con el mánager correcto Benjamin podría volver a brillar con luz propia en Monday Night Raw.

►Dominik Dijakovic

Si no queremos formar un grupo sólo y exclusivamente con atletas de color Dominik Dijakovic será la opción perfecta para tener a MVP como mánager ya que a pesar de que se había especulado que se uniría al grupo de Seth Rollins finalmente no será así. La Superestrella que dejara NXT hace unas semanas aún no ha debutado en el conocido como elenco principal, pero sí que se ha dejado ver de manera activa en las redes sociales colgando fotos, sin ir más lejos, de Paul Heyman.

¿Quiere decir esto que Dijakovic está buscando mánager para su debut? Entonces quién mejor que MVP y sus muchachos para darle la bienvenida. Más músculo y altura para una idea que sólo puede crear la cabeza de MVP y que a buen seguro acabará llevando a cabo le pese a quien le pese.

►Shayna Baszler

Sí, puede que algunos no estén de acuerdo con esta idea y que piensen que Shayna Baszler en un "lobo solitario", pero ¿Dónde está ahora? Tras su fallido intento de colocarse en lo más alto del elenco femenil en WrestleMania, Baszler ha desaparecido del mapa.

Volver a ser grande, eso es lo que ofrece MVP como mánager a todos aquellos talentos dignos de su sabiduría, y a pesar de las circunstancias que dicen que la ex de UFC no ha caído bien entre las altas esferas de WWE siempre es un talento que tienes firmado y a tu disposición.

Reflotar a este tipo de Superestrellas perdidas o rescatar a talentos olvidados, como sea, pero tener a MVP como mánager va a estar muy solicitado, y si no, tiempo al tiempo.