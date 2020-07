El Boneyard Match entre AJ Styles y The Undertaker en WrestleMania 36, empezó a marcar una tendencia en WWE hasta la fecha donde, aprovechando la no presencia de público en los espectáculos y PPV incluidos, se ha empezado a implementar esta técnica para desarrollar ciertos encuentros. Si bien ha sido motivada por las circunstancias debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, este tipo de encuentros ha sido del agrado de muchos, y motivo de crítica de ciertas personas, pero que en todo caso, ha dado de qué hablar.

► The Wyatt Family vs The New Day, la lucha cinematográfica que inspiró a AJ Styles

Este jueves, en una nueva transmisión de Twitch donde AJ Styles habló de temas diversos, mayormente relacionados a la lucha libre y juegos de video, este servidor le consultó al Campeón Intercontinental WWE referente a qué otra lucha cinematográfica fue su preferida, sin considerar la que sostuvo con The Undertaker.

"¿Cuál es tu lucha cinematográfica favorita? El Boneyard Match no cuenta"

Segundos despúes, Styles respondió haciendo referencia a aquel encuentro que sostuvieron The Wyatt Family vs The New Day en el Wyatt Family Compound, que se llevó a cabo en el episodio de Raw del 11 de julio del 2016. Agregó que ese encuentro se le vino a la mente cuando tuvo que participar en el Boneyard Match.

"The Wyatts contra The New Day, sé que lo recuerdan, eso ocurrió hace un par de años creo. Fue genial la forma en que lo hicieron. Realmente me encantó cada parte de ella. Una vez que Undertaker y yo supimos lo que íbamos a hacer, pensé en ese encuentro y en lo genial que podría ser el nuestro."

El encuentro cinematográfico entre The Wyatt Family vs The New Day fue parte de una rivalidad entre los dos equipos que culminó en Battleground 2016, y fue el primer encuentro de ese tipo en la era moderna de WWE, ya que hace más de 20 años la compañía (denominada WWF en ese entonces) realizó el denominado Halftime Heat entre The Rock y Mankind con el título máximo de la compañía en juego.