Karl Anderson y Luke Gallows se enfrentarán en una "Boneryard Match"

El viernes 17 de julio, Karl Anderson y Luke Gallows emitieron una promo en donde confirmaban su futuro posterior a WWE, ya que llegarán a Impact Wrestling y debutarán esta noche en el PPV Slammiersary. Luego confirmaron que el acuerdo que firmaron tiene una duración de dos años.

► Karl Anderson y Luke Gallows parodiarán el Boneyard Match

Después de haber sido despedidos por WWE, Gallows y Anderson solicitaron los derechos de los nombres de sus personajes en SouthPaw Pro-Wrestling. Los dos hombres revelaron en el podcast TalknShop que estaban celebrando su propio evento especial titulado "Talk N’ Shop A-Mania". Allí, los personajes de Luke Gallows y Karl Anderson son Sex Ferguson y Chad 2 Badd, respectivamente.

En Talk n 'Shop: CountDown To F**ktown se reveló que Sex Ferguson y Chad 2 Badd se enfrentarán en el evento principal de Talk N' Shop A-Mania. Su encuentro se llama "The Boneryard Match", la cual es una parodia del Boneyard Match entre AJ Styles y The Undertaker de WrestleMania 36, en la que los dos hombres también formaron parte para ayudar a Styles, en lo que resultó siendo su última aparición en WWE.

He aquí el afiche oficial del evento, que fue publicado por Gallows en su cuenta de Twitter:

El evento tendrá lugar el 1 de agosto próximo y contará con la aparición de una serie de ex superestrellas de la WWE, incluidas la leyenda de la WWE Chavo Guerrero, Rhino, Brian Myers (Curt Hawkins), Heath Miller (Heath Slater), nZo (Enzo Amore), Mike Bennett y Maria Kanellis y más.