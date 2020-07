EC3 es un buen luchador y es un tipo creativo. Y eso lo ha demostrado a lo largo de su carrera, en especial en Impact Wrestling. Recientemente realizó unos cuantos vídeos para promocionar su llegada a AEW y los mismos han llamado mucho la atención por lo bien que están hechos. En uno de estos nuevos vídeos. EC3 muestra cuál será su nuevo estilo de lucha. Además, una entrevista en donde revela el momento exacto en el que dejó de presentarle ideas al equipo creativo de WWE.

► EC3 lucha así, presentando su nuevo estilo de lucha

Esto le dijo recientemente a Wrestle Talk:

"Me estaba preparando realmente para lanzar muchas propuestas, pero luego vi a The Fiend vs. Goldberg en el show de Arabia Saudita. Bray es uno de los tipos más creativos que he conocido. Se podría decir cuánto de eso es suyo, cuánto trabajo y esfuerzo y creatividad ha puesto en su personaje y cómo lo ha hecho funcionar y es increíble,. Y luego vimos qué tan rápido se rompió al tirarlo a la basura. ¿Cómo pudieron tirar eso a la basura así haciendo que Goldberg le ganara a The Fiend?"

Además, EC3 publicó un vídeo llamado The Narrative, en donde muestra su nuevo estilo de lucha y parece que el Crossface será su nuevo remate final:

Ojalá que EC3 tenga éxito en AEW, pues sin duda alguna se lo merece. Al igual que muchos otros buenos luchadores, la suerte no ha estado de su lado.