El nacido en República Dominicana, No Way José, ha tomado la radical decisión de quemar su antiguo traje luchístico para darle vida a un nuevo él. Se trata de Levy Valenz, que al parecer será una extensión de su verdadera personalidad.

► No Way José es ahora Levy Valenz, ¿logrará cumplir sus sueños?

La cláusula de no competencia de Levis termina hoy 18 de septiembre, por lo que seguramente no lo veremos en Impact Wrestling y su PPV Slammiversary 2020, pero sí lo podemos ver en un reciente vídeo en donde anunció su nuevo personaje:

"Soy esencial. Prometo fidelidad a la destrucción de mi antiguo yo. No soy mi persona con mandato corporativo. No soy mis posesiones materiales. No me estoy recostando en la autoridad para decirme qué está bien y qué está mal. No dejaré que mi valor se base en comentarios, me gusta o seguidores. No buscaré afirmaciones del grupo tóxico. No filtraré mi autenticidad ni mi identidad. Soy esencial.

"Hablaré mi verdad a través de palabras y acciones. Llevaré la traición como una herida de batalla. Buscaré venganza con una fuerza primitiva e implacable. Prometo encontrar la libertad. Prometo encontrar un propósito. Prometo crear algo que durará. Soy esencial. Controlo mi narrativa. Liberen a Levy Valenz. Has sido advertido".

Curiosamente, ese The Narrative es el mismo concepto de un reciente vídeo de EC3. ¿Será que ambos harán equipo ahora en AEW? Ahora sí No Way José tendrá que demostrar la esencia de lo que está verdaderamente hecho. A sus 32 años, Levis Valenzuela Jr se embarca en recuperara su carrera en el circuito independiente, que desarrolló principalmente como Manny García en CWF Mid-Atlantic, Fire Star Pro Wrestling y la casa de los Hardy Brothers, OMEGA Championship Wrestling.