► Ricochet y otros luchadores son criticados por Chasyn Rance

Chasyn Rance es un luchador profesional veterano y delicuente sexual convicto. Durante los años 2018 y 2019 salieron a la luz varias acusaciones contra él de cargos tan graves como supuesta amenaza de asesinato a una trabajadora sexual o grabar "cine para adultos de cloroformo". También fue acusado de entrenar a menores de 18 años en su escuela de lucha libre, Team Vision Dojo. Y duarnte este 2020 también apareció su nombre entre los muchos acusados dentro de la industria luchística durante el movimiento #SpeakingOut. No es precisamente alguien con quien nadie querría trabajar en este negocio.

Ahora, por relacionarse con esta persona, Ricochet, Kacy Catanzaro y Moose son criticados por muchos fanáticos. Todo comenzó cuando la estrella de Impact Wrestling hizo varias publicaciones en Twitter mostrando a los tres en la escuela. Publicaciones que eliminó, aunque gracias a Ringside News vemos una de ellas a continuación. Este también eliminó una primera respuesta que dio a los fanáticos. También la vemos.

Lo que no eliminó Moose fue una última respuesta que dio a otro fanático.

También se pronunció Ricochet, a través de un mensaje privado que comparte una fanática. El luchador de WWE indica que no tenía conocimiento de que Rance estaría en el edificio y que un amigo lo llamó para que le enseñara a realizar un backflip y le dio la dirección de la escuela. Tan simple como eso. Pensaba que solo iban a estar los cuatro y finalmente Kacy y él se fueron a los diez minutos. Quiere poner en claro que "nunca tendría amistad con ese tipo". Afirma además que nunca antes estuvo en su escuela y que no tiene previsto volver.

Y parece ser que Catanzaro también se pronunció de manera privada pero su mensaje no ha salido a la luz.

Por último, otro fan publica lo siguiente sobre Rance:

Chasyn once told me a story of how proud he was for completing the chain, sleeping with girls aged 13, 14, 15, 16 and 17. I don’t know how old he was when he did sleep with them, but he was way over 18 when he told me this.

