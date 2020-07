Joseph Benavidez: "Planeo hacer que Deiveson Figueiredo llore y se avergüence"

Joseph Benavidez tiene malas intenciones para Deiveson Figueiredo en la isla de Yas. En el evento principal de UFC Fight Island 2, Benavidez y Figueiredo están teniendo una revancha inmediata.

Los dos se defendieron en UFC Norfolk el 29 de febrero por el título vacante de peso mosca. Sin embargo, el brasileño no dió el peso pero logró anotarse una victoria por KO en el segundo round sobre Benavidez luego de un controvertido golpe de cabeza.

Justo después de que terminó la pelea, se habló de una revancha inmediata. El cinturón aún estaba vacante, y la pelea terminó con el cabezazo. Entonces, cuando Joseph Benavidez entre nuevamente al octágono con Figueiredo, tiene intenciones violentas para él.

“Figueiredo es un maldito villano. Por la forma en que hizo las cosas, se jactó en portugués de que la pelea terminó con un cabezazo y su traductor no lo tradujo. Los medios de comunicación brasileños se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, ¿sabes que estaba hablando de cómo estaba orgulloso de haberte golpeado?"

"Creo que la forma más fácil de decirlo es que pelear es pelear, a veces va con personas que sufren. Eso es parte del juego. No quieres, solo sabes, tengo que lastimar a este tipo, él está tratando de lastimarme. Lo que sentí después de la última pelea y la forma en que sucedió, no necesariamente de la manera más justa. Simplemente me hace querer lastimarlo. Pelear es lastimar a la gente, pero me dan ganas de lastimarlo. Quiero que te duela, quiero que te sientas mareado cuando te levantes todos los días y no sepas si tus conmociones cerebrales van a desaparecer. Quiero que llores y te avergüences y todo ese tipo de cosas".

“Entonces sí, ese es un sentimiento diferente hacia esta pelea. Por lo general, no tengo eso hacia un oponente. Estoy como, oye, si gano, gano. Si lo lastimo, obviamente para eso estamos entrenados. Pero para este, esa es la diferencia”.