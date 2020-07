Cuando se confirmó que el regreso a los encordados de WWE del miembro del Salón de la Fama todo el mundo empezó a imaginar combates que podría tener contra importantes Superestrellas actuales como AJ Styles, Daniel Bryan, Aleister Black...

Y por supuesto también de NXT. Por eso mucho estarán emocionados de saber que Edge desafía a Finn Bálor. Del mismo modo, todos sabrán que es improbable que se enfrenten; pero el interés del canadiense puede ser clave para que ocurra.

► Edge desafía a Finn Bálor para NXT TakeOver

El reto de "The Rated-R Superstar" fue lanzado en Twitter en su respuesta a Robert Stone cuando este le ofreció colaborar juntos. Le hizo la misma oferta que a The Rock. Este no respondió pero sí lo hizo el canadiense, que pidió un favor al representante.

Ok @RobertStoneWWE my man! Let’s collab. Get me a match vs @FinnBalor at Takeover, I only want fuschia m&m’s(they don’t make those, so figure it out), ideas on someone to help me cosplay the pic below, crushed velvet furniture on my bus, oh yeah a bus(everyone has em now) etc etc https://t.co/Jf3AgK0fWJ pic.twitter.com/PlOSpnpWyj — Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) July 23, 2020

— ¡¡¡Oye, Edge!!! AMAMOS tu cuenta de Twitter. ¿¿¿Te gustaría colaborar??? ¡Envíame un mensaje y uno de los miembros de mi equipo se pondrán en contacto contigo para organizar algo especial para ti!". — Está bien, Robert Stone. ¡Mi hombre! Vamos a colaborar. Consígueme una lucha contra Finn Bálor en TakeOver; solo quiero m&m’s fucsia (no los hacen, así que descubre cómo hacerlos); ideas sobre alguien que me ayude a hacer un cosplay como en la foto de abajo, muebles de terciopelo en mi autobús; oh sí, un autobús (todos los tienen ahora) etcétera, etcétera.

Además, cabe mencionarse que el "Prinxe" también está interesado en la lucha.

Brood vs D❌❌❌❌ — Finn Bálor (@FinnBalor) July 23, 2020

No cabe duda de que sería enorme que este combate se hiciera pero si finalmente ocurre no será gracias a Stone. Porque además de no ser tan importante en la empresa no tiene interés especial en Edge sino que envió su oferta a muchas, muchas personas.