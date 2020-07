Este próximo miércoles se llevará a cabo la segunda y última noche de AEW Fyter Fest 2020, show especial que AEW decidió emitir de forma totalmente gratuita en su espacio televisivo destinado para AEW Dynamite en la cadena TNT. FTR estará haciendo equipo con The Young Bucks para luchar en contra de Lucha Brothers y The Butcher and The Blade, entre otros combates de interés, sin embargo, nos enfocamos en señalar este porque AEW accidentalmente promocionó a Jimmy Havoc y Kip Sabian en lugar de los Lucha Bros.

► AEW promociona a Jimmy Havoc, pero enmieda su error

Lo anterior lo realizó AEW cuando publicó en todas sus redes sociales oficiales un gráfico promocionando la lucha de 8 hombres, y esto causó bastante sorpresa dado que Jimmy Havoc está suspendido sin paga y en un centro de rehabilitación, al igual que estaría asistiendo a terapia psicológica.

Su nombre formó parte del movimiento #SpeakingOut señalado de violación, y su futuro con AEW se determinará una vez complete estos programas relacionados con su salud mental y física.

Por tal motivo, Jimmy Havoc no estará en AEW Fyter Fest 2020, sobre todo porque el show ya fue grabado el pasado miércoles una vez se acabó la emisión en vivo de la primera noche, y por eso la lucha de Jon Moxley vs Brian Cage por el Campeonato Mundial AEW no se realizará sino hasta el próximo miércoles en AEW Fight For The Fallen 2020, también totalmente gratis en TNT. AEW logró eliminar casi que rápidamente el gráfico, que nos dejó conocer que la idea original era poner a este equipo en el combate. ¿Habían otros planes para Lucha Brothers inicialmente entonces?