Siguen más acusaciones en torno al #SpeakingOut, que es el #MeToo luchístico. Si bien comenzó todo con luchadores de NXT UK, ahora hemos visto casos como el de Matt Riddle, quien fue acusado de violación precisamente el día previsto para su debut en SmackDown. Y a ellos se suma el de un luchador de AEW: Jimmy Havoc.

A Havoc lo acusa la modelo Rebecca Crow, una británica que que también ha tenido el nombre artístico de Katherine Suicide.

► Jimmy Havoc en el ojo del huracán

This story isn’t in any order. A lot of my memory of this abuse is disordered because i was battling drink and substance abuse to cope. That DOES NOT make it invalid.

I’m #speakingout because I dont want anyone else to be hurt. And I don’t think i’m alone.

"La historia no está contada precisamente en orden. Muchos de mis recuerdos de estos abusos están desordenados porque lidiaba con ellos mediante el alcohol y sustancias, pero eso NO LOS HACE inválidos. Estoy hablando porque no quiero que nadie más resulte dañado. Y creo que no estoy sola".

"Me da miedo escribir esto, porque sé que la gente lo defenderá por sobre todas las cosas, diciendo ‘él siempre ha sido amable conmigo’. Pero las lágrimas que me salen no mienten. Tomé terapia por año y medio para poder liberar mi cerebro y así dejar de defenderlo una y otra vez.

"Salí con Jimmy Havoc por cerca de tres años. ¿Por qué no lo dejé antes? Por muchas razones. Rutinariamente, amenazaba con hacerse daño frente a mí cuando peleábamos, que era muy seguido. Tenía que quitarle las tijeras y cuchillos de las manos. Traté de llamar a ambulancias y me tiraba el teléfono. Cada semana había una nueva amenaza de suicidio. Se sentaba junto a mí y por horas se rehusaba a hablarme e incluso a verme, mientras yo lloraba, gritaba y le rogaba.

"Lo defendía de todos mis amigos. Tuvo una infancia difícil, sólo conoce la ira y la violencia en el amor. Pero después de cientos de veces en que decía que había cambiado, me gritaba en mi cara. Me aterraba que cuando estaba enojado e íbamos en su auto, conducía de manera tremendamente peligrosa, y sabiendo que tengo síndrome de estrés postraumático debido a un accidente que sufrí.

"Después de los shows, si no estaba de acuerdo en a dónde iríamos, arrojaba su maleta en la calle, la pateaba y me gritaba. Golpeaba paredes y se golpeaba su propia cara repetidamente frente a mí mientras lloraba.

"Más de una vez me dijo que yo era una persona horrible y que no lo amaba, que le hacía daño a propósito, y que eso provocaba que sintiera ganas de morirse.

"Me dijo que entraría al Tournament of Death de CZW y que se mataría ahí, y que si trataba de ir a salvarlo, les diría a los de la puerta que no me dejaran entrar.

"En un fin de semana de WrestleMania, en Orlando, estaba muy estresado. Y yo era su saco de boxeo verbal siempre que estaba ebrio. Cuando estaba sobrio, decía que no recordaba el abuso, así que nunca recibí una disculpa o algo para cerrar el asunto. De hecho, me fui corriendo precisamente en WrestleMania porque ya no soportaba estar con él. Lo extrañé el resto del show, y luego me convenció de que estaba sobrereaccionando.

"La primera vez que lo dejé fue después del SmackDown en la O2 Arena. Estaba borracho y grosero. Le dije que molestó a una amiga y entonces se fue sobre ella, la jaló del brazo y le pidió en su cara una disculpa. Ella se aterró.

"Y aún así regresamos. Nos sentamos en su auto en silencio fuera de un restaurante porque se rehusaba a hablar y verme debido a que había salido con mis amigas la noche anterior. Odiaba a mis amigas y ahora sé por qué. Porque podían ver cómo es realmente.

"Me llevaba a cenar después de que peleábamos. Sabia que me estaba haciendo daño, pero siempre dirá que no recuerda nada de esto".

► Jimmy Havoc es acusado de violación.

Pero eso no fue todo, pues una mujer que prefiere mantener el anonimato escribió sobre su experiencia con Havoc:

"Hace un par de años, cuando Jimmy estaba de gira, fui a una de las fiestas que hacen después de los shows (fue mi primera afterparty luchística). Veía todo color de rosa, aunque era lo suficientemente mayor como para saber que no hay que enamorarse de las celebridades.

"Nos conocimos esa noche, platicamos mucho. Y debido a que sólo había leído cosas buenas de él de parte de fans y de otros luchadores, confié en él.

"Estuve en la fiesta hasta alrededor de las nueve de la mañana del día siguiente. Bebí mucho durante la noche y estaba muy cansada. Caminé con él de regreso a su hotel y estúpidamente entre a su habitación. Estaba a 20 minutos de mi casa en Uber, pero la idea de una cama más cerca era atrayente. He dormido en la misma cama con muchos amigos de diferentes géneros, y nunca pasó nada, así que no creí que fuera a ser distinto.

"Él me había contado antes que tenía algunos problemas con su novia (no sé sobre sus relaciones, pero asumo que eras tú), así que no tenía intenciones de iniciar nada con él, sólo quería dormir un rato. Nos pusimos a platicar y él me preguntó si me podía besar, así que le pregunté por su novia. Me pidió que lo mantuviéramos en secreto, y dado que yo era soltera y su relación era cosa suya, acepté.

"Nunca debí aceptar. Nunca debí ir a su maldita habitación. Y lo siento mucho.

"Las cosas subieron de tono, pero yo me sentía abrumada por el cansancio y la resaca (en ese momento quizá llevaba despierta por más de 24 horas). Me preguntó si podía introducirme su miembro. Le dije que no, pues estaba en mi periodo. Me contestó que no le importaba, pero le volví a decir que no, que tenía puesto un tampón. Pero de todos modos me lo hizo. En ese momento no estaba muy consciente, pero después me di cuenta. Supongo que me lo pude haber quitado de encima de tener la mente más despejada.

"No recuerdo si se puso condón. No le pedí que se lo pusiera.

"En la mañana, me desperté por unos ruidos. Parece que era la cabeza de Jimmy azotándose contra la puerta desde afuera. Duró así unos cinco minutos. Nunca me había sentido más insegura que en ese momento, porque no sabía si entraría de forma violenta. Afortunadamente, cuando entró estaba bien, pero claramente arrepentido porque dormimos juntos.

"Cuando me fui, nos despedimos amigablemente. Le desee un viaje seguro por el resto de la gira. Sólo deseaba irme lo más pronto posible.

"Conociendo el historial de deathmatches de Jimmy, pensé que era posible que me hubiera contagiado una enfermedad de transmisión sexual. Específicamente, mi miedo era por el VIH. Tuve un dolor de estómago realmente fuerte en las semanas siguientes, y por más de un mes me guardé mi vergüenza hasta que fui a una clínica para hacerme un examen. Por suerte salió negativo, pero me sentía marcada por haber sido violada esa noche.

"Jimmy y yo nunca hablamos sobre ello otra vez, aunque a través de mensajes, me dijo unos meses después que ya estaba soltero. Lo volví a ver en eventos de lucha, pero era sólo un saludo y una pequeña plática incómoda".