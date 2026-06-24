AEW regresa este miércoles 24 de junio de 2026, desde en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- Kenny Omega venció a Tony Nese (*)
- Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***)
- TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****)
- MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)
► Momentos Clave
- Kenny Omega conectó su rodillazo V-Trigger contra Tony Nese y lo remató con su One Winged Angel para ganar fácilmente por cuenta de tres.
- Bandido reaccionó y preparó el 21 Plex mientras Brody King se lanzaba entre las cuerdas para neutralizar a Jon Moxley. Con el 21 Plex perfectamente ejecutado sobre Daniel García, Bandido aseguró la cuenta de tres y la victoria para su equipo.
- Mercedes Moné conectó una quebradora y volvió a buscar su llave de rendición. Esta vez atrapó a Hazuki en el Statement Maker en el centro del ring. Hazuki resistió todo lo que pudo, pero terminó rindiéndose ante la presión de la llave.
- Roderick Strong ingresó al combate y atacó a MJF, pero el excampeón reaccionó atrapándolo en el Salt of the Earth. Sin más alternativa, Strong se rindió.
► Cartelera AEW Dynamite 24 de junio 2026
- Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vs. Místico, Brody King y Bandido.
- CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet.
- Will Ospreay vs. El Phantasmo.
- Swerve Strickland vs. Daniel García.
- Zack Sabre Jr. vs. Jack Perry.
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata vs. Red Velvet.
- CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron vs. Marina Shafir.
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 24 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rio Rancho Events Center, Rio Rancho, Nuevo México.
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
18:00
Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal
20:00
TSN
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
MyAEW
Panamá
19:00
MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
20:00
MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador
19:00
MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay
20:00
MyAEW
Chile (Santiago)
21:00
MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
MyAEW
Reino Unido — Londres
01:00 (jueves)
MyAEW
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (jueves)
DAZN / MyAEW
Islas Canarias
01:00 (jueves)
MyAEW
Japón
09:00 (jueves)
MyAEW
Australia — Sídney
10:00 (jueves)
MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (jueves)
MyAEW
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.