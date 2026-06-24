AEW DYNAMITE 24 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW Dynamite 24 de junio 2026 | Death Riders vs. Místico y Brodido

AEW regresa este miércoles 24 de junio de 2026, desde en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. Kenny Omega venció a Tony Nese (*)
  2. Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***)
  3. TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****)
  4. MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Momentos Clave

► Cartelera AEW Dynamite 24 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 24 de junio 2026 | Death Riders vs. Místico y Brodido
AEW Dynamite 24 de junio 2026.
  • Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vs. Místico, Brody King y Bandido.
  • CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet.
  • Will Ospreay vs. El Phantasmo.
  • Swerve Strickland vs. Daniel García.
  • Zack Sabre Jr. vs. Jack Perry.
  • CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata vs. Red Velvet.
  • CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron vs. Marina Shafir.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 24 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Rio Rancho Events Center, Rio Rancho, Nuevo México.

Región / Ciudad
Hora local
Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
18:00
Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET)
20:00
TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT)
19:00
TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT)
18:00
TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
17:00
TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal
20:00
TSN
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
18:00
MyAEW
Panamá
19:00
MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
20:00
MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador
19:00
MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay
20:00
MyAEW
Chile (Santiago)
21:00
MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
21:00
MyAEW
Reino Unido — Londres
01:00 (jueves)
MyAEW
España, Francia, Alemania, Italia
02:00 (jueves)
DAZN / MyAEW
Islas Canarias
01:00 (jueves)
MyAEW
Japón
09:00 (jueves)
MyAEW
Australia — Sídney
10:00 (jueves)
MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland
12:00 (jueves)
MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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