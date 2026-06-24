AEW regresa este miércoles 24 de junio de 2026, desde en el Rio Rancho Events Center en Rio Rancho, Nuevo México. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite

Kenny Omega venció a Tony Nese (*) Brodido (Brody King y Bandido) vencieron a Death Riders (Jon Moxley y Daniel García) (***) TORNEO DE LA FUNDACIÓN OWEN HART: Mercedes Moné vs. Hazuki (****) MJF, Kazuchika Okada, Kyle Fletcher, Andrade, Kevin Knight y Jake Doyle vencieron a Mark Briscoe, Darby Allin, Konosuke Takeshita, Orange Cassidy, Kyle O’Reilly y Roderick Strong (*** 1/2)

► Momentos Clave

► Cartelera AEW Dynamite 24 de junio 2026

Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta) vs. Místico, Brody King y Bandido.

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet.

Konosuke Takeshita (c) vs. Ricochet. Will Ospreay vs. El Phantasmo.

Swerve Strickland vs. Daniel García.

Zack Sabre Jr. vs. Jack Perry.

CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Queen Aminata vs. Red Velvet.

Queen Aminata vs. Red Velvet. CLASIFICATORIA PARA SURVIVAL OF THE FITTEST: Harley Cameron vs. Marina Shafir.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 24 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Rio Rancho Events Center, Rio Rancho, Nuevo México.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo

México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México

Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max

Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max

Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max

Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max

Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN

Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 MyAEW

Panamá 19:00 MyAEW

Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 MyAEW

Colombia, Perú, Ecuador 19:00 MyAEW

Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 MyAEW

Chile (Santiago) 21:00 MyAEW

Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 MyAEW

Reino Unido — Londres 01:00 (jueves) MyAEW

España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (jueves) DAZN / MyAEW

Islas Canarias 01:00 (jueves) MyAEW

Japón 09:00 (jueves) MyAEW

Australia — Sídney 10:00 (jueves) MyAEW

Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (jueves) MyAEW

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.