Paul Heyman compara a Triple H con Vince McMahon

Desde septiembre de 2023, Triple H tomó a cargo la dirección creativa de WWE luego de que Vince McMahon diera un paso al costado a raíz de una serie de acusaciones que pesaron en su contra. A partir de allí, muchas cosas han cambiado, no solo en el plano empresarial (con la venta de WWE a TKO) sino también en el producto televisivo, y es inevitable una comparación en el estilo que ambos han impuesto.

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Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet, le preguntaron a Heyman sobre la mayor diferencia entre trabajar para Vince McMahon y trabajar con Paul Levesque, y el miembro del Salón de la Fama WWE afirmó que ya no es el mismo trabajo, porque el jefe creativo de la WWE ahora tiene que lidiar con un mundo empresarial completamente distinto, haciéndose cargo de otros aspectos además del producto televisivo. Heyman dijo que quien no vea esa diferencia no entiende lo que implica liderar el equipo creativo de la WWE hoy en día.

“Es un trabajo completamente diferente. Y quien no lo vea no entiende la dinámica que se requiere para liderar el proceso creativo hoy en día”.

“Cuando asumí el cargo de director ejecutivo de Monday Night Raw, Vince me preguntó: ‘¿Cuál es tu objetivo a largo plazo?’. Y mi respuesta fue: ‘En cinco años, me gustaría ser el director creativo principal’”.

“Paul Levesque no es el director creativo principal de la WWE. Es el director de contenido principal. Y creo que esa designación revela su enfoque ante la responsabilidad y las obligaciones que conlleva el puesto”.

“Este ya no es un trabajo que se rija por la necesidad inmediata del público de ver a esta persona como campeón en este programa en particular, seguido ese mismo lunes en Raw y en el siguiente episodio de SmackDown”.

“Él es el director de contenido en una era donde la tecnología domina el algoritmo y el algoritmo dicta la creatividad. La distribución de nuestro contenido está determinada por el algoritmo”.

“Así que, puede ser la planificación más creativa e innovadora que jamás hayas visto, pero si no alimenta el algoritmo, nadie la verá. Por lo tanto, no es eficiente. No es rentable”.

“Hay que complacer a muchos, entre ellos el algoritmo y los distribuidores. Hay que complacer a Netflix, a NBCUniversal, a Disney, a ESPN, al público que compra contenido y a los talentos.”

“Hay que complacer a muchos. Paul Levesque es la persona ideal para ese trabajo. Es un colaborador, se adapta y comprende.”

Heyman afirma que el equipo creativo de la WWE ya no se limita a programar los eventos de la próxima semana, sino que es una gigantesca operación de contenido, y cree que Triple H está preparado para lidiear con esa presión.