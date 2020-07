Se ha convertido en la comidilla de la industria estadounidense cierto altercado entre Adam Cole y Pat McAfee, cuando este le dijo a la cara al ex-Campeón NXT que su éxito es únicamente fruto de estar rodeado de grandes talentos, caso de Undisputed Era. Y esta fue la airada reacción de Cole, acompañada de una actitud amenazante hacia McAfee, quien seguidamente le señaló su baja estatura.

La vinculación de McAfee con WWE hace pensar en una escenificación, aunque ciertos nombres de la industria, caso de Mark Henry y Bully Ray, lo juzgan de legítimo. Sea como fuere, Cole emite ahora un comunicado.

«He tenido el fin de semana para pensar en todo, y es difícil comenzar a verbalizarlo. Primeramente, para cualquiera que se haya sentido ofendido, pido disculpas. Me disculpo porque represento a una marca respetable. No por lo que hacemos sobre el ring, sino por cómo vivimos fuera del ring. Aunque él siguió buscándome las cosquillas, debería haber mantenido la compostura y haber actuado como un profesional. Me avergüenzo de mi reacción, y me aseguraré que algo así no sucede jamás. Gracias a todos por el apoyo».