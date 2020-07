En Saltillo también se extraña la lucha libre, por lo que la empresa BRB PRO decidió hacer algo diferente y aunque la posibilidad de hacer un evento a puerta cerrada estaba latente, decidieron realizar una lucha cinematográfica.

En varias empresas de Estados Unidos (incluidas WWE, AEW e Impact) se ha hecho popular las cuales por la pandemia del coronavirus han tenido su auge, incluso en cada PPV se puede ver al menos una. Y aunque en México las empresas grandes como AAA y CMLL no han comenzado actividades y ninguna tiene en sus planes hacer una lucha de ese estilo, en Saltillo decidieron que era una opción a explorar.

El combate se realizó en una locación no determinada en Saltillo. En donde Lord Byron y Kaientai, actuales campeones de parejas INDY REVOLUTION, fueron retados mientras trabajaban en una fábrica. Amos luchadores decidieron aceptar el reto de las parejas integradas por Kratoz y Prometeo además de King Rex y Epydemyus.

Sin decirles el resultado, aquí la dejamos para que la disfruten.

►La Lucha Cinematográfica en tiempos de Coronavirus

Al no poder contar con público en las arenas, muchas empresas de Estados Unidos buscaron forma de llamar la atención del público, por lo que recurrieron a combates realizados en diferentes locaciones, las cuales se filmaron de forma de película, siendo la que más ruido ha hecho la de The Undertaker vs. AJ Styles en Wrestlemania 36.

COBERTURA WWE POR SÚPER LUCHAS

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que tendrá la lucha entre Asuka y Sasha Banks con el Campeonato Femenil Raw en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.