Hace quince días, Adam Cole perdió el Campeonato NXT contra Keith Lee en una lucha donde el ganador se lo llevaba todo, ya que el Campeonato Norteamericano NXT también estaba en juego. Con ello, se puso fin a un reinado de 403 días que convirtió al líder de The Undisputed Era como el campeón más longevo de la marca amarilla, un récord a todas luces difícil de romper y el cual buscará romper Keith Lee, aunque apenas empieza.

Desde su derrota, Adam Cole no ha aparecido en televisión y en el episodio de la marca amarilla de anoche, William Regal anunció que el 22 de agosto próximo se llevará a cabo un nuevo especial de NXT TakeOver, en su edición trigésima. Con ello, buscará ya formar un cartel atractivo y esperamos que, en caso de no verlo en Raw o SmackDown, el ex campeón NXT esté presente en dicho especial.

Adam Cole estuvo en Indianapolis y fue parte del Pat McAfee Show, donde fue entrevistado por el ex pateador de los Indianapolis Colts, analista de fútbol americano y analista ocasional de NXT; sin embargo, esta terminó de la forma en que nadie pensó que lo haría, ya que el ex campeón NXT salió furioso del estudio luego de un concierto lleno de insultos.

Pat McAfee avivó la llama cuando dijo que The Undisputed Era es la razón principal por la que Adam Cole ha tenido éxito en NXT. Le dio crédito a Cole por ser inteligente, pero no es Shawn Michaels, y luego McAfee mencionó lo pequeño que es Cole. Esto causó que Adam Cole entrara en un discurso acalorado y lleno de blasfemias en McAfee que nos pareció muy real, pero nunca se puede decir realmente en la lucha profesional, ¿verdad?

El productor Ty Schmit se le acercó y Cole lo empujó. Luego gritó "¡no me toques!" antes de dar un nuevo "¡jód***!" antes de irse. McAfee quedó sorprendido después de que Cole partió abruptamente.

Luego, el propio McAfee recurrió a su cuenta de Twitter expresando su punto de vista respecto a lo sucedido con Adam Cole, e indicando que estuvo como veinte minutos tratando de entender lo que había sucedido, a la vez que manifestó que no volvería a invitar a Cole a su programa.

minutes now trying to figure out what the hell just happened. I obviously never mean to disrespect anybody but, fuck that guy. There’s no way that’s how an ADULT human should act.

I pride our show on being a positive, good time having, upbeat show & he will never be invited back

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) July 23, 2020