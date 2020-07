Nuevo Máscara Año 2000 Jr. es presentado por Chucho Reyes

Jesús Reyes, mejor conocido como Máscara Año 2000, anunció que habrá un nuevo luchador que encarnará a Máscara Año 2000 Jr., toda vez que el anterior gladiador dejó de pagar la renta del personaje.

A pesar de que en 2006 aparecieron el Hijo de Máscara 2000 y Máscara Año 2000 Jr., el segundo no tiene una conexión familiar con Chucho Reyes, pues ambos rentaban el nombre que estuvieron usando hasta este 2020.

En una entrevista con Más Lucha, el Padre de más de 20, señaló que le cedería el nombre e imagen a un nuevo luchador de 29 años de edad, quien portaría el personaje enmascarado, aunque no es hijo ni familiar de Jesús Reyes, aunque sí es alguien que conoce y de quién ha seguido su carrera.

"Es mi gran ídolo, desde que tengo memoria me gusta la lucha libre y siempre seguí su trayectoria... Le tengo una gran admiración y respeto... Es lo más hermoso que me ha pasado", comentó el continuador de la dinastía Dinamita.

Para que el nombre llegara a manos de este nuevo luchador, Máscara Año 2000 pidió que éste tuviera una carrera universitaria, lo que el joven gladiador cumplió y se tituló en Derecho. Por tal motivo, Jesús Reyes cumplió su palabra y entregó el nombre.

De esta forma se informó que a partir de ahora es el único luchador autorizado para portar el personaje.

"El anterior Máscara Año 2000 Jr. no es mi pariente, por un tiempo me rentó el nombre, pero cuando perdió la máscara ya no quiso pagar, como no soy persona de problemas lo dejé luchar... Pero ahora este joven es el que tiene el permiso para luchar como Máscara Año 2000 Jr. En el caso del Hijo de Máscara Año 2000 el es hijo de mi hermana y es hermano de Forastero, tiene mi permiso desde el principio".

►El Máscara Año 2000 Jr. que perdió la incógnita

Ángel Omar Reyes fue el primer junior de Chucho Reyes, sin embargo tampoco tenía algún parentesco con el veterano luchador, aunque sí su permiso por pagar una renta de nombre.

Máscara Año 2000 Jr. participó en la Arena Naucalpan durante bastante tiempo y fue donde llamó la atención de AAA, donde se integró a la agrupación del Consejo. Posteriormente perdió la máscara ante Dr. Wagner Jr. en Triplemanía XX en el año 2012.

Después de un tiempo más en la Tres Veces Estelar, salió de la empresa y se mantuvo como independiente.