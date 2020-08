Adam Cole calienta así su inminente lucha con Pat McAfee

No se destilaba por NXT el recurso del elenco principal de armar un combate "celebridad del deporte yanqui vs. estrella de WWE", que incluso llegó a estelarizar una WrestleMania. Desde sus inicios, la marca dorada de McMahonlandia fue un producto reivindicativo del purismo luchístico, alejado de las excentricidades y el componente "entertainment" de Raw o SmackDown.

Pero recordemos que el "Chairman" ya ha empezado a supervisar más de cerca las andanzas de su tercer show televisivo en discordia, debido a la incapacidad de este por imponerse a AEW en las "Wednesday Night Wars".

¿Servirá de algo pues la rivalidad que mantienen Adam Cole y Pat McAfee? El pasado miércoles, no se reflejó en los datos de audiencia, pero en cualquier caso, ya se confirmó un choque entre estos en NXT TakeOver: XXX, que ahora el líder de Undisputed Era calienta con las siguientes declaraciones concedidas al New York Post, después de que el ex-NFL afirmara que lucirá mejor que Tyson Fury sobre un ring de WWE.

«Esto es algo distinto. Es algo distinto a cualquier cosa con la que haya lidiado en toda mi carrera, porque mucho está basado en hostilidades personales. Nunca he gustado a Pat o me he llevado bien con él. Él nunca me ha gustado ni me he llevado bien con él, y obviamente esto se ha salido de madre más de lo que él o yo podíamos imaginar. Estamos en una fase en la que tenemos que patearnos el trasero en TakeOver, lo que es una locura, considerando que este es un mundo al que no pertenece. Lo he dicho antes públicamente, no es bien recibido en este mundo. Así que algo muy diferente.

«A ver si logro explicarlo lo mejor que pueda. Yo nunca entraría, siendo Adam Cole, el Campeón NXT más longevo de la historia, en un vestidor de NFL creyéndome el dueño del lugar. Nunca actuaría como si fuese colega de todo el mundo, como si perteneciera a ese mundo. Él, desde el minuto uno, ha actuado así, creyendo que pertenece a este mundo, creyéndose tan guay como cualquiera y creyendo que merece el mismo respeto que otros tipos del vestidor que llevan luchando 8, 10, 12, 15 años [...]

«Pienso que este pequeño problema que tenemos ha hecho que la gente se interese por saber cómo es como hombre y lo que representa. La gente está sabiendo cada día que pasa el tipo de persona que es. Yo lo sé desde hace mucho mucho tiempo.

«No sé cómo alguien puede verme como el malo de esta situación. Él es el tipo que no pertenece a este mundo. Él es el tipo que no debería estar aquí. Él es el tipo que me faltó al respeto. Durante la mayoría de mi carrera me han considerado el malo, pero de nuevo, aquí es muy difícil argumentar eso».