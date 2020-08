Pat McAfee: "Seré mejor que Tyson Fury en el ring"

Tras los eventos del miércoles pasado en NXT, Adam Cole se enfrentará a Pat McAfee en NXT TakeOver: XXX y el ex pateador de la NFL, en teoría, tiene las de perder considerando su nula experiencia en el ring. Sin embargo, no se trata de la primera vez en la que un no luchador profesional incursiona en el cuadrilátero frente a una Superstrella ya consolidada.

► Pat McAfee está entrenando para su debut en un ring de WWE

Pat McAfee Recientemente declaró en su programa de radio que está en la mejor forma de su vida. Hace pocos días se casó y manifestó haberse puesto en forma para dicha ocasión. Para su encuentro contra Adam Cole, indicó que ha estado trabajando en algunas cosas y espera no decepcionar en el ring. Fiel a su estilo, McAfee también declaró que Tyson Fury también fue terrible en el ring.

“Escucha, me puse en forma para mi boda. La mejor forma en la que he estado en mucho tiempo. No es nada solo para continuar, y me aseguraré de que no me veré terrible allí como lo hicieron los chicos de Saturday Night Live. Y, por cierto, Tyson Fury, el mejor boxeador que he visto, se veía terrible en un ring de la WWE."

"Ha habido muchos forasteros, a pesar de que he trabajado para NXT durante algunos años y he tenido un encuentro antes. Grito WARPIG, IWA East Coast. También le pateé la cabeza, lo inmovilicé. Es una tendencia común aquí. Estoy invicto. No sé si alguien en NXT está invicto en toda su carrera de lucha libre, así como estoy yo".

“Pero me voy a ver bien ahí. Solo quiero que todos sepan que voy a entrar con la mentalidad de que voy a ganar. Voy a permanecer invicto y voy a bailar sobre la tumba de todo el pu*o NXT. Entonces, así es como me siento. Creo que así es como se siente toda nuestra oficina. Siento que esa es mi forma de pensar porque el tipo que dirige el lugar me echó de allí".

La rivalidad de Pat McAfee y Adam Cole se ha estado gestando desde hace varias semanas, cuando Adam Cole explotó e insultó al ex pateador de los Indianapolis Colts, aunque se debatía si se trataba de algo planificado o una reacción espontánea por parte del ex Campeón NXT. Veremos cómo le va a McAfee en su debut en un ring de WWE y si resulta o no mejor que Tyson Fury, tal como lo manifestó.

_____________________________________

