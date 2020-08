Es Oficial: Adam Cole vs Pat McAfee para NXT TakeOver XXX

Luego de que Adam Cole apareciera en el programa de Pat McAfee, y saliera furioso después de maldecir al ex NFL, empujando a uno de sus productores en el proceso, surgió un debate en redes sociales -siendo tendencia- sobre si todo esto fue real o no. Días después, Triple H apareció en el programa de McAfee, y luego de disculparse a nombre del ex Campeón NXT, extendió una invitación abierta al ex pateador para que aparezca en NXT, lo cual evidentemente ocurrió anoche.

Sin embargo, no todo ocurrió como se esperaba ya que durante el evento estelar que enfrentaba a Imperium contra The Undisputed Era por el Campeonato de parejas NXT, Adam Cole increpó a Pat McAfee y tras una breve discusión, el ex campeón NXT le arrojó agua y empezó el altercado. Triple H y compañía acudieron a separarlos, pero no fue suficiente para que el ex pateador de los Indianapolis Colts, como en sus viejos tiempos de jugador, le propinara un puntapié a Cole, dejándolo inconsciente justo antes de que culminara la transmisión del programa.

Esta mañana, Triple H primero, y Adam Cole después, retaron a McAfee para que pueda saldar sus diferencias en un ring contra el líder de The Undisputed Era en NXT TakeOver XXX, que se llevará a cabo el 22 de agosto próximo.

Horas después, McAfee respondió al reto, aceptándolo. El analista deportivo publicó un video en su cuenta de Twitter donde prometió acabar con Adam Cole.

I kicked @AdamColePro’s head off of his body last night on #WWENXT.

I didn’t want to do it, I HAD to do it. He ASSAULTED me with a bottle.

Then I got physically kicked out of the building by @TripleH.

Never thought this is how a honeymoon was supposed to go but

BREAKING NEWS pic.twitter.com/KYAiV9LLHJ

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) August 6, 2020