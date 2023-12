Acusaciones contra Chris Jericho: Los dos lados de la moneda

Chris Jericho lleva 33 años en la industria de la lucha libre: ha pisado el cuadrilátero del CMLL en México, azotado en la lona de NJPW en Japón y Estados Unidos ha rebotado en las cuerdas de la ECW, WCW, WWE y AEW. Recientemente salieron unas acusaciones graves sobre él: El periodista Nick Hausman lo acusó de ser el Harvey Weinstein de la lucha libre.

Para el que no lo sepa, Weinstein era un ejecutivo de alto cargo en Hollywood que acosó y violó a jóvenes actrices, aprovechándose del poder de su compañía, productora The Weinsten Company. Sí, la de las películas de Quentin Tarantino. Así es, el escándalo que detonó el #MeToo.

Obviamente una acusación así contra Jericho suena exagerada, tomando en cuenta que en el mundo de la lucha profesional existe Vince McMahon.

Volviendo a Jericho, es hora de repasar de lo que se le acusa al Y2J.

► La otra cara de Chris Jericho, según Nick Hausman

Sería en el pódcast Rumor and Innuendo, donde su conductor, Nick Hausman dejó caer las acusaciones sobre Jericho. Mencionó historias sobre Jericho que podrían salir a la luz y también usó a Weinstein para ejemplificar su punto.

»Una de las cosas que me resulta tan desconcertante sobre los elogios universales que recibe Chris Jericho, y no voy a negar los puntos que MJF mencionó sobre el impacto que Chris tuvo en los primeros días de AEW, pero cuando tienes ese tipo de influencia y poder, es muy importante usarlos de manera responsable.

»Hay problemas con Chris detrás de bastidores, donde conozco a mucha gente que fue herida por Chris y sus acciones. Es muy incómodo para mí verlo elogiado y solo centrarse en eso, porque creo que hay muchas historias cuestionables sobre Chris que saldrán con el tiempo cuando la gente esté lista para contar esas historias, que lo retratarán de una manera muy diferente.

»No estoy diciendo que esto le esté sucediendo a Chris, pero la narrativa puede cambiar rápidamente si estás escondiendo muchos esqueletos en tu armario».

Luego, la cuenta de ISO Wrestling en X, compartió otra publicación alusiva al tema, aunque difuminaron quién envió ese trino original, el mensaje no estaba difuminado en absoluto. Esta acusación es bastante grave y podría implicar mucho más.

Pure speculation but he might be referring to Kylie Rae.

»Es pura especulación, pero podría referirse a Kylie Rae:

‘No renuncias a la empresa más candente hoy en día (AEW) sin razón. Tengo información de personas bien informadas de que Kylie fue invitada a ir al vestidor de Chris Jericho. Con la comprensión de que otros estarían allí. Cuando llegó, solo estaba él. Le hizo una insinuación (no se dan otros detalles) y ella se asustó»’.

También se señaló que una acusadora original de David Star también tuiteó para comentar:

There's history with his accused behavior by the way

»A veces me detengo a preguntarme cuántas mujeres jóvenes se preguntan si es seguro hablar sobre Chris Jericho».

Este hilo en X recibió mucha más atención después de que Kylie Rae reaccionara, respondió con un emoji de corazón rojo.

❤️

Hasta el momento, Jericho no se ha pronunciado al respecto.

► El otro lado de la moneda: ¿De dónde provienen las acusaciones?

Por un lado, Hausman acusa a Jericho de ser el Weinstein de la industria, y como ya dijimos, en un gremio donde está Vince McMahon no es equiparable esa aseveración, en especial si McMahon en estos momentos está fuera de cámaras por líos legales a propósito de lo anterior.

Por otro lado, se podría pensar que preciso soltar estas declaraciones antes del evento especial AEW World Ends, podría ser un sabotaje programado. Para nadie es un secreto que Nick Hausman es un gran amigo de CM Punk, y recientemente Jericho discutió en redes sociales con el abogado de CM Punk.

También, recordemos que Rae ha admitido que batalla contra una enfermedad mental: dejó Impact, dejó AEW, y apareció como Briana Rae en lucha televisada en WWE contra Dana Brooke (transmitida el 15 de diciembre de 2022) pero no fue contratada. No lucha desde febrero, pues este año tuvo a su primer hijo con su pareja, el también luchador Isaías Velázquez.

La acusación referida sería una insinuación, no una agresión. Además, según Hausman habría firmado un NDA o acuerdo de confidencialidad para no hablar del asunto. Sin embargo según la ley Speak Out aprobada el año pasado, no son válidos los NDA en casos de acoso o agresión sexual. Es decir, Rae podría declarar.

Al dejar AEW, Rae dijo:

»Sólo puedo hablar por mí misma y lo que hay en mi corazón. No he escuchado muchos rumores y, para ser honesta, trato de alejarme de ellos. Pero he aquí la verdad: Nadie me obligó a irme de AEW. AEW llevó mi carrera a nuevos niveles, estoy más que agradecida por cada oportunidad y experiencia que se me presentaron, y no les deseo nada más que lo mejor. Es un gran grupo de personas que realmente aman la lucha libre y sólo quieren que todos tengan éxito».

Lo único cierto en este caso es que nos movemos entre supuestos. No condonamos el acoso, y si ese fue el caso, Chris Jericho debe ser castigado, pero es importante conocer los dos lados de la moneda.