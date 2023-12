¿Qué tanto está involucrado Road Dogg en WWE?

Road Dogg ha tenido una decente carrera como luchador y es miembro del Salón de la Fama WWE como miembro de DX. Una vez que concluyó su etapa en el ring, Brian James trabajó detrás del escenario, aunque durante la pandemia fue despedido. En agosto de 2022, James recibió su papel más importante en la WWE, ya que fue nombrado vicepresidente senior de eventos en vivo, en sustitución de Jeff Jarrett y es de gran ayuda para Triple H tras bastidores.

► Road Dogg ahora pasa más ocupado en WWE

En la reciente edición de su podcast «Oh, ¿You didn’t know?», Road Dogg informó recientemente a los fanáticos que las cosas estaban a punto de mejorar para él, ya que ayudaría en el lado de la televisión. También expresó su entusiasmo por el puesto, aunque no ofreció ningún detalle sobre con qué marcas ayudaría.

«Estoy un poco más ocupado. Así que hubo un vacío temporal en el liderazgo en la televisión en el futuro. No es gran cosa, pero solo necesitan a alguien que se siente en esa silla y yo me he sentado en ella antes. Así que será divertido hacerlo de nuevo.»

«Estoy un poco nervioso porque no lo he hecho en mucho tiempo, pero como dije, es televisión en vivo. No hay nada mejor para mí que ensayar lo que necesitas ensayar, hacer lo que necesitas hacer, y sabiendo que, al llegar a esa hora u hora y media en la que sales de allí, la gente entra y comienzas el espectáculo. Ahora estás en la sartén, y para mí, no hay mejor solución en el mundo que ver ese espectáculo de lucha libre de tres o dos horas».