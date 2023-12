Road Dogg hizo las paces con CM Punk

Tras estar más de nueve años fuera, CM Punk hizo un regreso sorprendente a la WWE en Survivor Series y tuvo un gran recibimiento por parte del Universo WWE. Hasta el momento, todos los informes de CM Punk han sido positivos, y luego de aparecer en las tres marcas, finalmente decidió quedarse en Monday Night Raw, y él mismo ha mencionado que «ha cambiado para bien». Evidentemente, esta nueva etapa del Best in the World en WWE apenas está empezando.

► Road Dogg y CM Punk tuvieron sus problemas en el pasado

Evidentemente, el regreso de CM Punk significó una reconciliación con muchos dentro de WWE, aunque hay otros como Seth Rollins quien simplemente ha dicho que «lo odia». Sin embargo, hay más, ya que Road Dogg y CM Punk también tenían historia entre ellos, pero a diferencia del caso de Rollins, ambos han podido hacer las paces y todo está en calma ahora.

Durante la reciente edición de su podcast Oh, You Didn’t Know, Road Dogg habló sobre su problema con CM Punk y sobre cómo dejaron sus problemas atrás.

“Toda esa negatividad salió de mí cuando él me miró y se encogió de hombros. Y es como eso de ‘Hermanos, no se den la mano, los hermanos tienen que abrazarse’, y nos abrazamos. Por cierto, me hizo sentir bien que él hiciera eso”.

“Inmediatamente me hizo sentir avergonzado de mi comportamiento, no del suyo, ni de nada de lo que hizo. Me avergoncé de mi comportamiento. Luego tuvimos un par de “Creo que Dios obra de maneras misteriosas” y él trabajó ese fin de semana. Ese fin de semana me quedé atrapado en Stamford. Todo fue orquestado para ponernos a Punk y a mí en ciertas situaciones. Estuvimos juntos durante cinco días seguidos trabajando juntos y hablando sobre el futuro y trabajando con lo que hago en mi trabajo”.

Road Dogg dijo que esa experiencia lo convenció de “mirar a todos a través de los ojos de Dios” y dejar de decir cosas malas sobre la gente, incluido CM Punk. Sucedieron muchas cosas negativas y ahora él puede arrepentirse y empezar desde cero. CM Punk ha cambiado y Road Dogg también, por lo que pueden reescribir el futuro de un modo distinto ahora que están nuevamente en la misma compañía.