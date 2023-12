El fracaso de 205 Live, explicado por Road Dogg

205 Live nació en 2016 como una marca de WWE dedicada a las Superestrellas de peso crucero. Sus inicios fueron prometedores pero poco a poco fue derrumbándose hasta su final en 2022.

En realidad, ni siquiera el comienzo fue tan bueno como podría haber sido después del WWE Cruiserweight Classic, que contó entre sus participantes a grandes luchadores que terminaron por no firmar un contrato como Zack Sabre Jr. o Kota Ibushi.

¿Y si ellos se hubieran unido al programa, además de otros luchadores livianos que ya estaban en la empresa como Bryan Danielson o Rey Mysterio? Nunca sabremos qué hubiera pasado de haber tenido un elenco más fuerte.

► El fracaso de 205 Live

Pero ese no fue el único problema: falta de personajes, desinterés de los fanáticos en los combates de peso crucero, luchadores con mucho talento en las cuerdas pero poco carisma, las salidas de Enzo Amore o Neville (PAC), el mal trato creativo de WWE… Recientemente, en Oh You Didn’t Know?, Road Dogg estuvo explicando por qué 205 Live fracasó, apuntando directamente a su emisión exclusiva en WWE Network.

Sobre el objetivo de 205 Live: «Hay tantas personas talentosas que pesan menos de 200 libras. Si observas ambas plantillas en este momento, están llenas de ellas. Así que creo que fue una oportunidad para incorporar ese tipo de talento, más pequeño que el habitual en la WWE, en la programación de la WWE y tenerlos bajo contrato.»

Sobre cómo 205 Live se convirtió en una especie de joya escondida: «Hablamos de todo esto. ¿Convertimos la tercera hora de Raw en 205 Live? Hubo un millón de conversaciones, y lo llamamos WWE Turbo o algo así. No sé exactamente lo que estábamos tratando de lograr; era casi como una pequeña joya escondida. Tenías que buscar y encontrar realmente el 205 para verlo. Creo que si vuelves ahora y lo ves en los archivos, encontrarás luchas realmente increíbles.»