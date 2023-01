Kylie Rae no tiene contrato con WWE

El pasado 12 de diciembre de 2022, Dana Brooke derrotó a Kylie Rae en un combate grabado para WWE Main Event. La venció tras 6 minutos y 12 segundos de contienda, y Rae apareció allí con el nombre de Briana Ray. Todo el mundo creía que la reconocida Rae había firmado contrato con WWE, sin embargo, se ha podido saber que este no es el caso.

Rae no está actualmente bajo contrato con WWE, y continúa siendo luchadora independiente. La situación la explicó mejor Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien reportó lo siguiente:

► WWE no le ha ofrecido un contrato a Kylie Rae, ¿no tiene interés en ella?

“Kylie Rae tuvo un tryout con WWE, lo cual la hizo aparecer en WWE Main Event, lo cual, a su vez, creó la especulación de que ya había sido firmada con WWE. Ahora, podemos confirmar que hasta día de hoy, Kylie Rae sigue siendo todavía una agente libre”.

De momento, no se sabe por qué razón WWE no le ha ofrecido un contrato a Rae, quien tiene 30 años de edad. Sin embargo, resta por ver si en un futuro le ofrecen dicho contrato, o si la vuelven a invitar a otro tryout, o en su defecto, no es lo que Triple H está buscando.

Recordemos que Rae fue una de las luchadoras originales de la división femenil de AEW, sin embargo, de la nada, decidió abandonar la empresa. En noviembre de 2020 se retiró, aunque rápidamente regresó al ring en empresas independientes en junio de 2021.