Ace Steel hace ambigua publicación en redes sociales

Tras años pasando de puntillas por nuestros radares, volviendo a estar en boga por su estancia dentro de WWE como entrenador, Ace Steel encontró refugio en AEW como productor tras ser despedido definitivamente del Imperio McMahon el pasado enero.

Este verano, incluso apareció en un segmento de Dynamite junto a CM Punk, poco antes de All Out, repitiendo implicación en el PPV. Un día que tal vez marcara su devenir, porque Steel se destapó, según todos los relatos recogidos desde entonces, como el elemento más activo de toda la trifulca pos All Out, con una silla lanzada contra Nick Jackson y un mordisco sobre Kenny Omega.

Se diría pues que Steel hizo bastantes méritos para ganarse una suspensión, compartiendo castigo con Punk, Omega y The Young Bucks. Mientras, Pat Buck, Brandon Cutler, Christopher Daniels y Michael Nakazawa, presentes en el altercado y también suspendidos en su momento, ya no mantienen tal estatus.

► Ace Steel proclama «freedom»

La semana pasada, Tony Khan expuso que la investigación acerca del infame incidente estaba aún activa, mientras Steel, Punk, Omega y los Bucks continúan sin dejarse ver por el producto. Si bien, debido a su labor tras bambalinas, podría esperarse menos respecto a Steel, pues no había visos de que se convirtiera en un personaje televisivo regular.

Y ahora tenemos que señalar un curioso movimiento en redes sociales de Steel (créditos a WrestlePurists).

Ace Steel just posted this on Twitter



(His account is on private)

Extracto de la canción «Think» incluido en la película The Blues Brothers, nótese que el hecho de que la palabra «freedom» sea la protagonista del mismo no resultaría casual. La pregunta, sin embargo, pasa por el motivo de que Steel grite la palabra libertad a los cuatro vientos cual Aretha Franklin: ¿AEW le ha levantado su suspensión o le ha rescindido su contrato?

Igualmente luce cuanto menos curioso que este pronunciamiento de Steel se diera el mismo día del último Dynamite, donde Jon Moxley y «Hangman» Page hicieron velada referencia a Punk y The Elite, respectivamente.