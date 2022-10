Resultados IMPACT! Wrestling (13 de octubre 2022) | Josh Alexander vs. Bobby Fish

Con una puntuación de 8.43 en Cagematch, la entrega de Bound For Glory del pasado viernes se sitúa como el evento mejor valorado de toda la «AXS Era» de Impact Wrestling. Parece que el «experimento» de la empresa, situando dicha velada el mismo día que SmackDown y AEW Rampage, surtió efecto a la hora de atraer miradas. Porque, sin querer considerarme un iluminado, ciertas decisiones creativas de Impact no hacen merecedor al show de tan buena nota, como ya comenté en los resultados del mismo.

Veremos, con todo, de qué manera tales vías tomadas se van desarrollando durante las próximas semanas. Anoche, se produjo otra decisión creativa controvertida, pues Frankie Kazarian anunció, menos de una semana después de ganar el Campeonato de la División X, que dejará vacante la presea para ejercer la «Opción C» con la que a cambio de quedar desposeído, obtendrá una oportunidad por el Campeonato Mundial Impact.

Y según lo informado días atrás, las implicaciones de Maria Kanellis, Mike Bennett y Matt Taven habrían sido las penúltimas en Impact, a la espera del capítulo de la semana que viene, que marcaría la despedida de esos tres nombres y el de Mia Yim; mientras no hay constancia de Vincent, mencionado en aquel reporte.

► Resultados Impact Wrestling – La mágica letra C

[Motor City Machine Guns derrotaron a Raj Singh y Shera en Before The Impact]

Josh Alexander abrió la velada y pronto se vio interrumpido por Bully Ray. Este se mostró cordial y aseguró jugará limpio de cara al duelo que próximamente lo enfrentará con Alexander (sin concretar fecha). Seguidamente, Steve Maclin y Moose subieron al ring y advirtieron a Alexander de que Ray siempre se destapa como un traicionero, para finalmente la entrada en escena de Bobby Fish, quien retó a «The Walking Machine» a poner en juego su título en el estelar.

1 – Killer Kelly derrotó a Tasha Steelz (con Savannah Evans) en un combate sin descalificación

Johnny Swinger invitó a Dirty Dango a su «mazmorra».

Scott D’Amore advirtió a Josh Alexander de que Bully Ray no es un tipo de fiar.

2 – Trey Miguel derrotó a Alex Zayne, Kenny King, Black Taurus, Laredo Kid y Yuya Uemura

3 – VXT y Gisele Shaw derrotaron a Taya Valkyrie, Jessicka y Rosemary

VXT se resarcieron de su pérdida del Campeonato de Parejas Knockouts en Bound For Glory.

Bully Ray y Tommy Dreamer volverán a hacer dupla. No entiendo este repentino acto de nostalgia en Impact.

Con Eddie Edwards ausente, Matt Taven y Mike Bennett prometen mantener vivo Honor No More camino a su defensa titular de la semana que viene.

Despite their leader's absence, Honor No More plans to carry their message, purpose and drive into their IMPACT World Tag Team Title match next week on IMPACT. #IMPACTonAXSTV @PCOisNotHuman @TheHorrorKingVM @MariaLKanellis @MattTaven @RealMikeBennett pic.twitter.com/CzISrVOJG5 — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) October 14, 2022

4 – Matt Cardona derrotó a Bhupinder Gujjar

Bully Ray y Tommy Dreamer irán contra Ace Austin y Chris Bey el próximo jueves.

Renovadas tensiones entre Mickie James y Chelsea Green.

5 – Josh Alexander derrotó a Bobby Fish para retener el Campeonato Mundial Impact

Buen duelo como cierre. En el epílogo, Frankie Kazarian, como comenté, anunció a Alexander que hará uso de la cláusula de marras que en su día el campeón empleó.