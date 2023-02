A Carmella le encanta que la subestimen en la WWE

Carmella sabe que muchos la subestiman desde sus comienzos pero también cuál es su valor como Superestrella de la WWE. Sabe lo que ha hecho durante su carrera desde junio de 2013 hasta febrero de 2023 y eso es haberse convertido en una de las más populares y exitosas luchadoras de la compañía de los últimos tiempos. Y aún le queda mucho por delante para continuar ampliando tanto su palmarés como su legado. After The Bell entrevistó recientemente a la ‘Princesa de Staten Island’ y ella estuvo hablando de todo esto.

> El valor de Carmella

“He hecho historia en la WWE varias veces. Creo que Carmella se pasa por alto porque la gente mira a Carmella y piensa: ‘Tengo la apariencia, puedo hablar’, pero creo que la gente subestima mi habilidad en el ring. Hay algo que decir al respecto. Para mí, siento que es un chip en mi hombro y siento que tengo que salir y demostrar exactamente lo que puedo hacer. ‘Oh, Carmella no puede luchar’. En primer lugar, eso fue como en 2016. La gente pensaba que no podía luchar en 2016. Les demostré que estaban equivocados una y otra vez.

“Me encanta que me subestimen. Prefiero que me subestimen, que me subestimen, que que me sobrevaloren. Siempre tengo algo que demostrar. Quiero demostrarles a todos por qué pertenezco aquí. Eso es exactamente lo que he hecho. No solo tengo la apariencia, no solo puedo hablar, puedo luchar. Si la gente todavía no quiere hablar de eso y reconocer y darme el crédito que merezco, eso es culpa de ellos, son idiotas y claramente están ciegos”.

¿Qué piensas de Carmella?