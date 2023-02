“¿Que la luna de miel va a terminar? ¿Sabes quién soy? Soy Carmella. Soy la que camina sobre la Luna. Soy la que habla basura. Soy la ‘Princesa de Staten Island’. Estoy de vuelta y la luna de miel no ha terminado sino que está empezando. Me manejo de maravilla en las situaciones de presión. La semana que viene voy a continuar y voy a ir a Elimination Chamber y demostrar que Carmella es dinero (…)“. Así habló Carmella justo después de volver a la programación de WWE en el Raw del 30 de enero.

.@CarmellaWWE says she's never felt more comfortable in her career and says that's made evident by her success since her return to the ring! #WWETheBump pic.twitter.com/WZcWOdBOeN — WWE (@WWE) February 15, 2023

► Carmella, emocionada de volver

Tras haber pasado un par de semanas de acción luchística, nuevamente en la carretera como una Superestrella, la que fuera Campeona SmackDown volvió a expresarse sobre cómo se siente, esta vez en The Bump. Recordemos que la “Princesa de Staten Island” estará en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber 2023 para determinar a la rival de Bianca Belair por el Campeonato Femenil Raw en WrestleMania 39 este próximo sábado 18 de febrero. Probablemente, no es la favorita para ganar, pero mejor no descartarla todavía.

“Prospero en situaciones de alta presión. Vivo de ellas. Estaba un poco preocupada, no voy a mentir. Ha pasado un minuto desde que estuve en el ring y estaba preocupada de que regresaría y no estaría lista para hacerlo, pero obviamente estaba lista para hacerlo. Salí y la rompí. Nunca me he sentido mejor, realmente me siento mejor que nunca y estoy muy emocionada de estar de vuelta”.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Carmella en la WWE? ¿Crees que irá a por el título al magno evento?