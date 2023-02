Mike Perry analiza triunfo de Jake Paul sobre Silva

Jake Paul sorprendió a muchos aficionados a la lucha cuando derrotó a la leyenda de las MMA Anderson Silva en su último combate de boxeo, pero Mike Perry no quedó particularmente impresionado por lo que vio de ninguno de los dos luchadores.

El púgil de 31 años se prepara para ser el respaldo oficial del próximo combate de boxeo entre Jake Paul y Tommy Fury, que tendrá lugar el 26 de febrero en Arabia Saudí.

Paul consiguió la victoria más importante de su carrera boxística al imponerse por decisión unánime al ex rey del peso medio de la UFC Anderson Silva en su último combate, pero Perry declaró a Damon Martin, de MMA Fighting, que Silva no estaba en su mejor momento para ese enfrentamiento.

“Vencer a Silva fue… Ya sabes, no vi al Silva que pensé que podría ver en esa pelea“, dijo Perry. “Y ya sabes, ese no es el Silva que yo conozco, que todos los fans que conocen a Silva aman. Ha estado de capa caída al final de su carrera en la UFC, y sólo era boxeo. Sé que venció a Julio César Chávez Jr. o algo así y no vi esa pelea. Ya sabes, tamaños y cosas, hay muchos detalles que entran en esto “.

Si Perry quiere una oportunidad con Paul, existe la posibilidad de que acabe subiéndose al ring con él el 26 de febrero. Paul y Fury ya han sido programados para enfrentarse en dos ocasiones anteriores, pero Fury se retiró de la primera por razones médicas y de la segunda por problemas de visado.