Angelina Pivarnick, de ‘Jersey Shore’, vuelve a la carga a por Carmella, Superestrella de la WWE. Las dos intercambiaron ataques verbales en redes sociales en 2022 y parece que la historia no termina todavía. Todo comenzó cuando la luchadora usó la frase de la celebridad ‘Ummmmm, Hellooooo’ en un episodio de Monday Night Raw.

Recientemente, durante una entrevista con Scott Fishman de TVInsider, Pivarnick volvió a hablar de la “Princesa de Staten Island”. Ello también con motivo del estreno el pasado 26 de enero de la nueva temporada del reality show ‘Jersey Shore: Family Vacation’.

► Angelina Pivarnick vuelve a por Carmella

“Es gracioso que preguntes eso porque me hice amiga de Sonya Deville. La amo. Soy una gran fanática de la lucha libre. Estuve en [Impact Wrestling] TNA. Entré allí con Hulk Hogan y Kurt Angle y estaba en el ring. Yo estaba como: ‘¿Realmente me van a enseñar en este momento?’. Fue la mejor experiencia de mi vida. Me encantaría subirme a ese ring con Carmella. Ella hizo mi ‘Um, hola’. Consigue lo tuyo. Te diste cuenta de que puso mi nombre en su Twitter. Está obsesionada conmigo. ¡Vamos! ¿Reina de Staten Island? No, esa soy yo. Hola. Me encantaría luchar contra ella y ser coronada reina de Staten Island porque yo sé que ya lo estoy. Está loca. Me la llevo si quiere”.

Pivarnick también habló de contar con Zack Clayton, de AEW, en estos nuevos episodios:

“Y tal vez una persona más que está en mi vida. Es bastante divertido, pero lo verás más adelante. Vamos a comenzar a filmar nuevamente, así que deberíamos tocar eso“.

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Carmella en la WWE?