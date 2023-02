Mick Foley: “Los fans podrían desquitarse con Cody”

¿A quién apoyan más los fans contra Roman Reigns: a Sami Zayn o a Cody Rhodes? Personalmente, encantándome el “American Nightmare”, prefiero que sea el ya no “Uce Honorario” el que destrone al “Jefe Tribal”. Incluso siendo objetivos realmente esa historia es mucho más grande, poderosa y ha sido mejor construida.

Ahora, si Zayn queda finalmente relegado para que todo se enfoque en Reigns contra Rhodes, que es el combate anunciado para WrestleMania 39 por el Campeonato Universal Indiscutible –SZ luchará por el mismo en Elimination Chamber 2023– ¿es posible que los fans se vuelvan contra el nuevo retador?

► Mick Foley habla de Reigns, Zayn y Rhodes

De ello estuvo hablando recientemente el miembro del Salón de la Fama Mick Foley en un episodio de su Foley Is Pod dando una respuesta positiva a la pregunta. Y realmente no se debería descartar, no hasta el punto de que Rhodes pase a ser rudo pero Zayn es probablemente el que más apoyos tiene en la actualidad.

“Creo que sí. Aquí es donde la narración de historias ha sido tan fuerte. WWE tiene que ser muy cuidadoso en cómo tratan lo que tienen con Sami Zayn. Entonces, si es un combate único, creo que los fanáticos se molestarán y subconscientemente harán eso con Cody. Así que creo que es muy importante que Sami sea tratado con reverencia por las personas a cargo. Porque, ya sabes, lo llamamos ‘El regalo que sigue dando’. Queremos que siga dando. No quieres que esta oportunidad por el título sea la cima de su historia y luego se olvide pronto“.

¿Te gusta la historia de Roman Reigns con Sami Zayn y Cody Rhodes?