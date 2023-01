Carmella vuelve a la programación de la WWE. La “Princesa de Staten Islan” hizo su retorno en el Raw de esta semana después de muchos meses alejada de la acción luchística durante los cuales no vivió momentos demasiado buenos ya que tuvo un aborto espontáneo. Pero la que fuera Campeona SmackDown, Campeona de Parejas o Miss Money in the Bank ha vuelto y quiere el Campeonato Femenil Raw. El unes próximo estará enfrentando a Candice LaRae, Michin y Piper Niven buscando entrar en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber para determinar a la contendiente en WrestleMania 39.

► Carmella habla en Raw Talk

Pero antes de ver qué sucede entonces, la luchadora estuvo compartiendo sus sensaciones después de programa en Raw Talk:

“¿Que la luna de miel va a terminar? ¿Sabes quién soy? Soy Carmella. Soy la que camina sobre la Luna. Soy la que habla basura. Soy la ‘Princesa de Staten Island’. Estoy de vuelta y la luna de miel no ha terminado sino que está empezando. Me manejo de maravilla en las situaciones de presión. La semana que viene voy a continuar y voy a ir a Elimination Chamber y demostrar que Carmella es dinero. Esta noche vi a Asuka, estoy preparada para Asuka. No tengo que prepararme, porque yo me mantengo preparada. ¿Viste que pasó esta noche? Con esa cosa azul saliéndole de la boca. Es como esa película. Aunque es desagradable. ¿Te gustan los caramelos? (Byron Saxton dice que sí)”.

