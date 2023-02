La pasión de Tay Melo por las luchas callejeras

Tay Melo cuenta que quiere realizar luchas callejeras cada semana y una anécdota de cuando encontró una chincheta en su cabeza en un avión en una reciente entrevista en Elite POV. La última vez que la luchadora estuvo en este modelo de combate fue cuando unió fuerzas a Anna Jay contra Ruby Soho y Willow Nightingale en el Rampage del 13 de enero.

This street fight doesn't need entrances, as we get straight into the action!@TayMelo & @AnnaJay___ v @realrubysoho & @willowwrestles in our main event of #AEWRampage on TNT! pic.twitter.com/axPvjZtwnL — All Elite Wrestling (@AEW) January 14, 2023

> Luchas callejeras cada semana

“Me encanta. Siento que no sabía qué esperar después de la primera [Street Fight]. Le dije a Sammy, siento que me encontré [al competir en Street Fights]. No me pongo tan nerviosa por una lucha callejera como lo hago para un combate normal. Es una locura. Es como si mi sangre se estuviera yendo. Quiero estar allí más que nada. Quiero seguir adelante. Quiero más tiempo. Quiero hacer más cosas locas. Realmente no pienso en lo que puede salir mal. Se me ocurren muchas ideas para ese tipo de combates. El final [del Street Fight más reciente] fue idea nuestra. Yo estaba como: ‘Oh, quiero hacer esto. Ayúdame a llegar allí. Simplemente me encanta. Realmente siento que me encontré en ese tipo de combates, y te digo, quiero hacer uno cada mes’.

> La chincheta en la cabeza

“Así que tuvimos que correr, después del Street Fight, directamente al aeropuerto porque teníamos un ojo rojo. En el vuelo, Tay dice [cuenta Sammy Guevara]: ‘Oh, mis trenzas están tan apretadas que se siente como si algo me estuviera apuñalando’. Luego, ella está tratando de quitarse las trenzas, y luego se saca una chincheta de la cabeza. En el avión, se sacó una chincheta de la cabeza.

“Me dolía mucho [continúa Tay Melo], y pensé que era mi trenza, y dije: ‘Oh, no. Sé lo que era. Estaba hasta el fondo y tenía un dolor de cabeza tan fuerte, y tuve sangre en el pelo porque no tenía tiempo de lavarme el pelo. Me duché en la arena, pero no tuve tiempo de lavarme el pelo porque lleva mucho tiempo, así que hice una pequeña locura y fui al aeropuerto con sangre en el pelo”.

