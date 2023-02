Chris Jericho defiende la manera en que está contando su historia con Ricky Starks hacia Revolution 2023 durante su reciente entrevista con Casey Pratt apuntando dos cosas: que puede que sea más larga que otras rivalidades pero películas como ‘Rescatando al soldado Ryan’ o ‘Titanic’ también lo son y son dos de las mejores, y que quizá no termine en el evento pay-per-view del 5 de marzo.

The contract is signed, and #Absolute @starkmanjones gets his rematch with #TheOcho @IAmJericho LIVE on PPV at #AEWRevolution on Sunday, March 5th at 8pm ET in San Francisco, CA with the #JerichoAppreciationSociety banned from ringside!

🔗 https://t.co/JylP4rQWMj pic.twitter.com/BKJJKXhKjJ

— All Elite Wrestling (@AEW) February 25, 2023