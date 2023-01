AEW RAMPAGE 13 DE ENERO 2023 .— Después de dejar NJPW, Juice Robinson había tenido un par de luchas en AEW Dark, y ahora hace su presentación en Rampage como retador de Darby Allin por el Campeonato TNT. Robinson quiere que su etapa en AEW sea todo lo exitosa posible, y qué mejor para ello que hacer que el segundo reinado de Allin sea efímero. La acción de AEW Rampage se emite desde el Kia Forum, en Inglewood, Los Angeles, Californa.

En una violenta lucha de relevos, veremos a Eddie Kingston y Ortiz contra The Kings of the Black Throne (Malakai Black y Brody King, con Julia Hart).

En otra lucha de relevos, que podría ser aún más violenta, Ruby Soho y Willow Nightingale se medirán con Tay Melo y Anna Jay. La modalidad es Street Fight,

Además, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens, con Daddy Ass) tienen algo que decir.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro