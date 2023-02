Carmella se sentía insegura sobre volver a la WWE

Carmella acaba de volver a la programación de la WWE después de varios meses fuera de acción y, en una reciente aparición en After The Bell, reconoce que estaba insegura debido a los cambios que la compañía había visto mientras ella estaba ausente; por ejemplo, que Vince McMahon se retirara y Triple H se hiciera con el control creativo.

🔵 #SmackDown Women's Champion

🤝 Women's Tag Team Champion

🤑 The first-ever Ms. Money in the Bank

🕗 4-time #247Champion

🙌 Mixed Match Challenge Winner

👏 2019 #WrestleMania Women's Battle Royal Winner@CarmellaWWE returns to the ring TONIGHT on #WWERaw! 📺 8/7c @USA_Network pic.twitter.com/iF4i08iQUd — WWE (@WWE) February 6, 2023

> La inseguridad de Carmella

“No tenía idea de qué esperar. Sabía cómo iban las cosas cuando estaba allí, pero todo había cambiado. El vestuario era diferente, la gerencia era diferente, ¿cómo voy a encajar? ¿Me van a ver? ¿Cómo voy a volver? ¿Voy a volver y ser recordada y hacer lo que me gusta hacer o va a ser completamente diferente? Estoy tan agradecida de que fui capaz de volver con el moonwalk y ser la ‘Princesa de Staten Island’. Para mí, este es el personaje que es tan cercano y querido para mi corazón.

“Creé este personaje en NXT, soy yo, es parte de mí. Me siento muy segura y cómoda en este papel. Poder tener esta oportunidad de volver a lo que me trajo al baile para empezar, estoy muy agradecida y tan emocionada. Nunca me he sentido más cómoda. No tengo que pensar en nada, solo soy yo. Puedo ser yo y actuar. Salir a través de la cortina, hacer el moonwalk, escuchar el F-A-B-U-L-O-U-S, mezclado con mi nueva canción. Es como las mejores partes de la vieja Carmella, la mejor de la nueva Carmella, combina todo y estoy prosperando. Estoy tan emocionada”.

