Carmella recuerda la presión de ser una luchadora

Carmella echa la vista atrás hacia sus inicios en la WWE en 2013 y la presión que sentía entonces para encajar durante una reciente entrevista con Tayler Adidun para Yahoo Life. Es interesante apuntar que la que fuera Campeona SmackDown no tenía experiencia previa en la lucha libre profesional.

> La presión de Carmella

“Hay mucha presión para lucir lo mejor posible y estar en forma y saludable, y creo que lo estaba haciendo más de una manera poco saludable. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que era muy estricta con mi dieta y me restringía de comer cualquier cosa y todo lo que no fueran verduras, frutas y carnes magras, y así es como viví mi vida.

“Cuando comencé, tenía tanta presión: ‘Tengo que estar en forma, quiero tener un six pack, necesito seguir así’. Quiero decir, como luchadora, necesitas tener un físico específico y lucir de cierta manera, y eso es lo que me distingue también, siempre tuve un cuerpo definido y cosas así. Traté de mantener eso. Durante mucho tiempo tiempo siempre estaba levantando pesas y desgarrando mi cuerpo en el camino con la lucha libre. Luego, cuando estoy en casa, estoy levantando pesas, y me sentía tan débil, mi cuerpo me dolía mucho. Lo hice simplemente porque eso era lo que pensé que tenía que hacer porque quería proyectar esta imagen. Quiero que todos sepan que estoy en forma y estoy saludable y tengo un six pack y cosas así.

“Miro hacia atrás y me río porque en el punto en el que estoy ahora lo hago por las razones correctas y no porque quiero que la gente me perciba de cierta manera. En este momento de mi vida, ya no me peso. No me importa eso. Finalmente llegué a un punto en el que no quiero restringir mi dieta. No quiero decirme a mí misma que no puedo tener algo. Y siento que ahora es como mejor luzco y como mejor que me siento porque simplemente estoy haciendo lo que es correcto para mí y comiendo intuitivamente”.