¿Heath Slater estaría dispuesto a volver a la WWE?

“Él es fantástico. Él siempre es genial. Le puse el Campeonato de Parejas SmackDown a él y a Rhino cuando me hice cargo de SmackDown. De hecho, fueron los primeros Campeones de Parejas SmackDown. Amo a Heath. Es un gran tipo. Él es chistoso. él puede trabajar, puede luchar. Todavía está haciendo algunas cosas buenas, solo que no en nuestra compañía”. Unas semanas atrás nos preguntábamos si Heath Slater podría volver a la WWE tras estas palabras de Road Dogg.

> ¿Heath volvería a WWE? Sí y no

Pero no tenemos por qué especular pues recientemente le preguntaron al veterano luchador de IMPACT Wrestling y el circuito independiente por esto mismo en un evento virtual de firma de autógrafos en K&S WrestleFest. El que fuera Campeón de Parejas WWE estaría dispuesto a volver, pero solo por el dinero que ganaba. Y dado que probablemente en la compañía no estén dispuestos a recuperarlo (no tenemos ninguna información al respecto), entendemos que no va a suceder.

“No, lo siento amigo… Oh, sí. Volvería por [millones de dólares]… . Probablemente regresaría por un año o dos por [mi salario anterior]. Estaba bien. Pero no, me estoy divirtiendo en este momento“.

Sin llamar tanto la atención como cuando era Superestrella, a Heath Slater le está yendo muy bien desde que dejó de serlo. A finales del año pasado fue Campeón Mundial de Parejas Impact. Veremos si próximamente tenemos alguna novedad acerca de la posibilidad de que pudiera volver a la WWE. No cabe duda de que tuvo sus momentos cuando estaba allí, ya fuera con The Nexus o cuando era “agente libre“ y luchaba por sus hijos o con 3MB. Y si volviera sería bien recibido por los fans. Ahora, ¿tendría éxito?

¿Te gustaría que Heath Slater volviera a la WWE?