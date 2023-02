Davey Boy Smith Jr. recuerda cómo lo ayudó Dusty Rhodes

Davey Boy Smith Jr. comenzó su carrera en la WWE en 2006, 12 años después de iniciarse en los encordados. Anteriormente, había trabajado, por ejemplo, en New Japan Pro-Wrestling. Aquel año se unió a Ohio Valley Wrestling. Más tarde estaría en Deep South Wrestling. Y finalmente en Florida Championship Wrestling. Todos ellos son extintos territorios de desarrollo de la compañía McMahon. Siempre le fue bien y acabó convirtiéndose en una Superestrella, viviendos sus mejores tiempos en The Hart Dynasty.

> Davey Boy Smith Jr. recuerda a Dusty Rhodes

Hoy nos acordamos de sus años en FCW porque hablando recientemente en AdFreeShows el veterano luchador -actualmente, entre otras empresas, trabaja en MLW- estuvo hablando de cómo lo ayudó Dusty Rhodes. No es una sorpresa pero es realmente enorme la cantidad de luchadores y luchadoras que hablan de cómo el “American Dream“ fue importante en sus carreras. “The Canadian Bulldog” habla concretamente de las promos, algo en lo que era todo un maestro, como en todo, en realidad.

“Dusty, lo más importante que me enseñó fue que cada promo debe tener un buen final. Dusty me dijo, me enseñó que, ya sabes, el silencio es oro… No es exactamente lo que dices, es cómo lo dices.

“Hice algunas… promos en FCW, con la ayuda de Dusty y nunca pude mostrarlas en WWE por alguna razón. Dusty me ayudó mucho. Se lo agradezco mucho y me decía que yo era uno de sus prodigios”.

Davey Boy Smith Jr. hizo su retorno a la WWE en 2021 y se generó bastante emoción por ver cómo daba continuación a su carrera como Superestrella pero, por diferentes motivos, no lo hizo, y acabó yéndose una vez más para seguir con su carrera como independiente.

¿Qué te pareció la carrera de Davey Boy Smith Jr. en la WWE?