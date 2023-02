Mike Bailey explica su desafío a Mercedes Moné

“Siento que en los últimos años, he luchado contra la mayoría de los mejores luchadores del mundo, así que quiero muchas revanchas. La principal es contra Kenny Omega. En términos de personas con las que nunca he luchado, Ricochet y yo se han cruzado muchas veces pero en realidad nunca hemos compartido el ring. El primero es Bryan Danielson. Me doy cuenta de que esto nunca podría suceder, pero definitivamente es lo más alto en la lista para mí”. A mediados de enero, Mike Bailey desvelaba algunos rivales que desea tener.

> Mike Bailey desafía a Mercedes Moné

Pero ellos no son los únicos. Anteriormente, “Speedball“ publicó un tweet diciendo que quería luchar con Mercedes Moné. Más recientemente, estuvo hablando de ello en WrestleBinge de Sportskeeda.

“Estoy con Impact, pero también acepto muchas reservas para promociones independientes, por lo que tengo un campo mucho más abierto de posibles combates de ensueño. Y siento que alguien como Mercedes Moné puede luchar literalmente contra quien sea, y luchar contra alguien como yo, sería un gran asunto”.

Y así como Mike Bailey tiene la libertad de trabajar donde quiera, también la Campeona IWGP, como ella misma apuntaba hace poco:

“La cuestión es que soy una agente libre. No importa con New Japan. Puedo ir a cualquier parte. Puedo ir a New Japan, IMPACT, México, Alemania, Europa. Los enfrentamientos potenciales son infinitos. Lo mismo para New Japan. Sé que tienen asociaciones con CMLL, IMPACT, AEW. Ser fanática y ver todos estos enfrentamientos de todas partes del mundo es increíble. Sé que hay una mujercita en IMPACT a la que me encantaría enfrentar algún día, Mickie. ¡James! Veremos qué hay en las estrellas”.

¿Te gustaría que Mike Bailey luchara con Mercedes Moné?