¿Volverá a WWE? Road Dogg alaba a Heath Slater

En la más reciente edición de su podcast Oh, You Didn’t Know, el actual Vicepresidente de Eventos en Vivo de WWE, Road Dogg, recordó el Royal Rumble del año 2018, el cual se realizó el 28 de enero desde el Wells Fargo Center en Philadelphia, Pennsylvania.

Road Dogg estaba allí como guionista líder de SmackDown y muchos creen que fue la principal persona responsable de que, ese año, hubiera un Royal Rumble femenil, aunque él está claro en que no se merece todo el éxito. Estas fueron sus palabras con respecto a la creación de un Royal Rumble para mujeres en WWE:

► Road Dogg habla del Royal Rumble femenil 2023

“No creo que haya sido una sola persona el responsable. Pienso que fue una decisión colaborativa. Realmente, no sé quién fue la primera persona en pensar realizar eso. De hecho, creo que tendrías que remontarte a muchos años más atrás, pero en ese 2018, ese era el momento en que tenía que suceder un Royal Rumble femenil y todos lo sabían. El punto es la igualdad en todos los sentidos. Debería haber habido un Royal Rumble femenil desde hace años”.

Posteriormente, comentó lo siguiente acerca de Shinsuke Nakamura:

“Seré honesto contigo. No soy un gran fanático de la lucha libre japonesa. Simplemente, nunca he sido un gran fan y por eso no la he seguido, así que no sabía nada de Shinsuke Nakamura. Había escuchado su nombre, pero en en ese entonces, no sabía nada acerca de él.

“Entonces, cuando llegó aquí, pensé: ‘Ok, Shinsuke Nakamura, lo que sea’… Y cuando lo vi a él y a Sami Zayn luchar en NXT, la realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos y pensé: ‘¡De eso es de lo que todos estaban hablando!’ Justo ahí me di cuenta de que él era increíble”.

Finalmente, Road Dogg habló acerca de Heath Slater, y en redes sociales, los fans están hablando mucho de si su última frase es un pequeño deseo o interés en que regrese a WWE:

“Él es fantástico. Él siempre es genial. Le puse el Campeonato de Parejas SmackDown a él y a Rhino cuando me hice cargo de SmackDown. De hecho, fueron los primeros Campeones de Parejas SmackDown. Amo a Heath. Es un gran tipo. Él es chistoso. él puede trabajar, puede luchar. Todavía está haciendo algunas cosas buenas, solo que no en nuestra compañía”.