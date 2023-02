Carmella se sincera sobre su fallido embarazo

Carmella estaba planeando tener un hijo junto a su esposo Corey Graves, pero que lamentablemente no ha prosperado puesto que había sufrido un aborto espontáneo, lo cual -evidentemente- le impactó enormemente, y la mantuvo fuera de acción por un tiempo mayor del previsto. Por fortuna para ella, el apoyo e los fanáticos y una recuperación total le permitieron volver al ring el mes pasado, e incluso formó parte de la cámara de la eliminación femenil en Elimination Chamber.

► Carmella agradece el apoyo de su familia, amigos y fanáticos

Mientras hablaba con su esposo Corey Graves en WWE After The Bell, Carmella se refirió a su embarazo ectópico, que incluso puso en peligro su vida. Carmella luego reveló cómo Stephanie McMahon también la revisó.

“Estaba lidiando con un embarazo ectópico, lo que significa que el embarazo no era viable y no podía seguir adelante. En realidad es algo que tú y yo aprendimos juntos, es algo que es muy peligroso y algo que muchas mujeres no logran superar. Me siento muy afortunada. Mis amigos, mi familia, nadie se dio cuenta de lo extremo que es esto. Mi marido incluido.

No diría que es común, en realidad solo sucede en el seis por ciento de los embarazos, lo cual es una locura pensar en eso. Estoy tan agradecida de haber escuchado a mi cuerpo. Hubo un momento en el que no estaba seguro de lo que estaba pasando, el estómago me estaba matando, te pedí que me llevaras a la sala de emergencias, estamos en la sala de emergencias…

Fue tan difícil. Cuando sucedió y estaba en la sala de emergencias, tuve que llevar una ambulancia a otra sala de emergencias para que diagnosticaran exactamente lo que sucedió. Una vez me di cuenta de que era un embarazo ectópico, lo que significa que está en tu trompa de Falopio y no en tu útero, así que en cualquier momento, básicamente, puede explotar y puedes morir desangrada, lo cual es una locura pensar en ello.

Es una locura porque no solo estoy en la sala de emergencias por esta loca condición médica que tenemos que monitorear de cerca. Estuve en reposo en cama durante cuatro semanas seguidas, no pude hacer nada. También estoy procesando la pérdida de nuestro bebé. Fue un doble golpe. A través de todo eso, lo logramos y estoy muy agradecido, y no estoy tratando de pasar por alto nada de esto. Estuve en una profunda depresión por un tiempo. Fue realmente difícil. Sentí que era necesario que compartiera mi historia. Aunque te tenía a ti, tenía a mi familia, nunca me había sentido tan solo porque es como culparte a ti mismo. ‘¿Qué hice mal? ¿Cómo podría haber evitado esto?’ Resulta que no hay nada que pudiera haber hecho. Así es como reacciona tu cuerpo. Las mujeres surgieron de la madera, por eso quería compartir mi historia. Estaba tan sola y me sentí tan aislada a través de la experiencia, y pensé, ‘Estoy pasando por esto, seguramente hay otras mujeres u hombres que están ayudando a su pareja a pasar por eso’, y quería compartir mi historia. Las mujeres salieron de la carpintería.

Mujeres de mi escuela secundaria, mi universidad, incluso mujeres que conocí a través de la WWE vinieron a mí y me dijeron: ‘Pasé por esto’ o ‘Conozco a alguien que pasó por esto y desearía tener el coraje de compartir mi historia’. Eso es principalmente lo que quería hacer al revelarlo públicamente porque no se habla lo suficiente. Las mujeres no hablan de estas cosas. Estás embarazada, crees que estás embarazada, vas a tener un bebé, y eso es todo. Estaba emocionada de tener un bebé, y todo se me ha quitado. Fue un momento muy difícil y sentí que mi regreso estaba en el aire, no lo sabía. ¿Alguna vez voy a volver a trabajar? ¿Alguna vez me voy a sentir bien? ¿Alguna vez me sentiré lo suficientemente bien como para levantarme del maldito sofá y maquillarme y sentirme bien conmigo mismo? Afortunadamente, estamos aquí y del otro lado, pero definitivamente fue un viaje difícil.

Sí, Stephanie McMahon. Me emocionaré pensando en ello. Ella me apoyó mucho durante todo el proceso. Me contactó varias veces, tuvimos varias conversaciones telefónicas al respecto. Incluso después de mi regreso hace unas semanas, ella me envió un mensaje de texto: ‘Me alegro de verte de vuelta’. Espero que te sientas bien. Oh, Dios mío. No solo predica el empoderamiento de la mujer, sino que lo practica. Siempre estaré agradecida por ella y el apoyo que me ha mostrado a través de todo esto. Nuestra cocina parecía una tienda de flores. Todos los que son cualquiera en WWE, el vestuario femenino, los dos vestuarios, todos. Tenemos flores por todas partes y estoy muy agradecida. Tenemos tal sistema de apoyo, el universo WWE, nuestra familia que tenemos detrás de escena en WWE es tan real y estoy muy agradecido por todos.”

A pesar de haber experimentado un aborto espontáneo, Carmella todavía expresó su deseo de ser madre algún día, y esperamos que en el futuro así sea.