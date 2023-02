Los planes de WrestleMania 39 de Seth Rollins cambiaron

Aunque todavía no es oficial, Seth Rollins luce encaminado hacia un combate de WrestleMania 39 contra Logan Paul luego de que este le costara su lucha por el Campeonato de los Estados Unidos en Elimination Chamber hace un par de semanas. Recordemos que la reconocida celebridad también fue el responsable de la eliminación del Visionario en el Royal Rumble, por lo que se han configurado los elementos suficientes para que este combate se dé en el evento más grande del año.

► Seth Rollins iba a luchar contra Cody Rhodes o contra Drew McIntyre

Si bien la dirección de Seth Rollins en WWE WrestleMania 39 parece ser un combate individual contra Logan Paul, ese no siempre fue el plan. Según un informe de Fightful Select, el Visionario originalmente estaba programado para participar en una lucha titular en el referido evento, ya sea contra Cody Rhodes o contra Drew McIntyre, con el Campeonato WWE en juego.

“Los planes cambian constantemente en la WWE, particularmente con respecto a WrestleMania, y desde noviembre se han llevado a cabo muchas reorganizaciones que involucran a esos tres hombres. WWE claramente tenía planes de dividir los títulos que Roman Reigns tiene actualmente, y Rhodes era una opción para ambos y siempre estaba programado para ganar el Royal Rumble varonil de este año. Así, que entre Cody Rhodes o algún otro luchador por determinar vs. Reigns por el Campeonato Universal figuraba como una idea de combate, mientras que Rhodes/McIntyre frente a Rollins por el Campeonato WWE era la otra.”

Evidentemente, otro tema que también estuvo sobre la mesa era un posible regreso de Dwayne “The Rock” Johnson para competir contra Reigns, que probablemente era la opción ‘por determinar’. Sin embargo, cuando eso no pudo concretarse por la situación de The Great One, WWE optó por tomar el camino que ya conocemos, para que Rhodes pudiera competir por los dos títulos de Reigns, con Rollins y McIntyre tomando caminos separados, el primero contra Logan Paul y el segundo, probablemente contra Gunther por el Campeonato Intercontinental.