WWE está preparándose para WrestleMania 39 y ya cuenta con tres encuentros confirmados para el evento, encabezados por el de Roman Reigns contra Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indisputable WWE, así como también los encuentros en donde estarán en juego los dos títulos máximos de la división femenil: Bianca Belair se enfrentará a Asuka por el Campeonato Femenil Raw, y el de Charlotte Flair contra Rhea Ripley por el Campeonato Femenil SmackDown.

► Ausencia de Ronda Rousey obligó a WWE a cambiar de planes

A pesar de que Bianca Belair vs Asuka está confirmado para WrestleMania 39, esta no siempre fue la dirección que WWE había planeado para la Campeona RAW. Fightful Select informó recientemente que originalmente se suponía que Bianca Belair se enfrentaría a Charlotte Flair en WrestleMania 39. Esto se habría configurado después de que Charlotte regresara a la marca RAW en lugar de ir a SmackDown y ganar el Campeonato Femenil SmackDown en diciembre del año pasado. No obstante, la situación de Ronda Rousey fue lo que alteró los planes.

“Bianca Belair vs. Charlotte Flair, WrestleMania: los ajustes creativos de Ronda Rousey también provocaron algunos ajustes en este encuentro. A partir de noviembre, Charlotte estaba programada para regresar a la marca WWE Raw, antes de que Rousey se tomara un descanso en enero y perdiera el título. Si bien muchos especularon que Rhea Ripley vs. Bianca Belair sería un combate de WrestleMania, no hemos visto ningún plan que indique que se sugirió”.

Luego de que perdiera el Campeonato Femenil SmackDown, Ronda Rousey se tomó un tiempo fuera de las pantallas, ausentándose incluso de Royal Rumble. Ahora que regresó, parece que está en búsqueda del Campeonato Femenil de Parejas WWE junto a Shayna Baszler, y podría tener una lucha en ese sentido para WrestleMania 39.