A AJ Lee le gustó que Cora Jade se disfrazara de ella

Como lo reportamos recientemente aquí en SÚPER LUCHAS, una de las luchadoras más populares de NXT es en estos momentos Cora Jade. Y Jade recientemente reveló que AJ Lee fue su primer ídolo y la mujer que la inspiró aconvertirse en luchadora profesional, pues llegó a WWE a romper los cánones de belleza y a lograr que las damas lucharan más en el ring, y no fueran solo sensualidad.

Por tal motivo, Jade le rindió recientemente homenaje a AJ Lee al disfrazarse como ella y luchar así en una batalla campal femenil de Halloween, en un reciente House Show de la marca dorada y negra. AJ Lee demostró que mantiene pendiente de las noticias de la lucha libre profesional, y reaccionó al disfraz de Jade de forma muy positiva.

OMG. Mother is so proud. And ordering a dna test.

— Batalla campal de Halloween en Melbourne, Australia. Saludos a mi mamá, AJ Lee.

— ¡Oh, Díos mío! Mamá está muy orgullosa. Y ordena una prueba de ADN.

aj’s music getting played at an official wwe show in 2022… someone pick me off the floor pic.twitter.com/UdYxrE0Kfl

— paige☽ (@oblivindi) October 29, 2022