Cora Jade: «AJ Lee me inspiró a ser luchadora profesional»

Una de las luchadoras que más apoyo del público y popularidad tienen en este momento es Cora Jade, de NXT, quien también está saliendo con el campeón principal de la marca, Bron Breakker. Cora es demasiado joven, está próxima a cumplir 22 años en enero de 2023, y realmente los fans no conocen mucho de ella, más allá de que tuvo luchas en Impact Wrestling, All Elite Wrestling, SHIMMER, RISE Wrestling y otras varias compañías independientes antes de firmar el 20 de enero de 2021 un contrato con WWE.

Sin embargo, la luchadora, cuyo nombre real es Brianna Coda, ha estado recientemente concediendo muchas entrevistas a distintos medios que hemos venido recopilando aquí en SÚPER LUCHAS. La más reciente entrevista la concedió a Fightful Select y allí reveló que AJ Lee fue su máximo ídolo mientras veía la lucha libre siendo una niña y una adolescente, así como también reveló su gusto por Paige, la hoy Saraya de AEW. Estas fueron sus declaraciones:

► Cora Jade revela que AJ Lee y Saraya (Paige) la inspiraron

«Cuando comencé a ver lucha libre profesional, tenía ocho años. Fue más o menos en 2009 y vi a The Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 25, esa fue la lucha que me envolvió y me metió dentro de la lucha libre.

«En ese momento, veía un montón de luchas antiguas de mujeres porque estaba obsesionado con eso. Buscaba en la computadora de mis padres un montón de cosas viejas de lucha femenil. En ese momento, las mujeres no recibían mucho tiempo en televisión.

«Sí, incluso siendo una niña, noté eso y noté que había muchas diferencias en la forma en como se presentaban las mujeres y los hombres. Incluso cuando era una niña, sabía que quería estar aquí en WWE, pero quería ser una luchadora profesional y tener luchas como las que tenían los chicos y quería hacer todas esas cosas que ellos podían hacer.

«Yo no quería tener estas luchas de Bra and Panties que veía de niña. Desde pequeña supe que quería ser mucho más que eso. Ver entrar a alguien como AJ Lee a WWE, e incluso a Paige y a mujeres como ella y detrás de ellas, wow…

«AJ Lee fue la primera mujer que vi luchar cuando era niña. Fue la primera mujer de la que fui fan y compré toda su mercancía y fue la primera persona que comenzó a hacer que todos vieran que las mujeres podían hacer lo mismo que los hombres en WWE.

«Las mujeres también pueden vender la misma cantidad de mercancía que los hombres y hacer todas las demás cosas. Al verla hacer eso, instantáneamente se convirtió en mi favorita. Me podía identificar tanto con ella. Y vi mucho de mí en ella.

«Ella también era una fan que llegó a la lucha libre. Siento que teníamos muchas similitudes. Verla hacer todo esto, me hizo pensar: ‘¡Yo también puedo hacer todo esto!’ Recuerdo que vi una entrevista de ella, en donde dijo: ‘Espero que lo que deje sea para las mujeres que vengan después de mí’.

«Eso siempre se quedó en mi cabeza porque yo estoy tratando de buscar esa posición en la que estuvo ella ahora mismo y, con suerte, lo lograré dentro de algunos años. Y habrá alguien que sea como yo cuando era niña y veía a AJ Lee en televisión y yo habré ayudado a esa niña también. Ese es definitivamente un objetivo mío. Ser yo para otras niñas, lo que AJ Lee fue para mí».