Después de que el luchador se coronara nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW en Revolution, comienza la era de Jon Moxley en All Elite Wrestling. Lo hizo con su enorme triunfo así como con su emotivo discurso después de mismo en la arena del PPV. Pero no será hasta el miércoles cuando de verdad comience su reinado, con una gran celebración en Dynamite. Entonces se verá también la primera consecuencia, que cualquiera supone que será la aparición de The Inner Circle, con Chris Jericho a la cabeza, para darle una golpiza al nuevo monarca.

Puede que el canadiense se sitúe como nuevo retador al título, no sería tan sorprendente. Pero debemos tener en cuenta que en esta empresa todo funciona a través de una clasificación. Una clasificación que ahora mismo lidera Moxley como monarca, pero que no tiene a Jericho como segundo nombre. Falta una actualización, pero así estaba el listado de luchadores el miércoles pasado después de Dynamite:

► 5 posibles retadores para Jon Moxley

MJF

MJF no sólo venció a Cody en el evento, consiguiendo la victoria más importante de su carrera, sino que esta victoria podría situarlo como nuevo contendiente al campeonato; porque pone su récord a 3-0. Es el único, además del campeón, que se mantiene invicto y que ha conseguido tres triunfos individuales.

No existe otro luchador en el elenco que tenga más argumentos para que Maxwell Jacob Friedman para recibir una oportunidad titular ahora mismo. Y solo tendría que hacer alusión a esto mismo el próximo miércoles para ser el siguiente oponente de «MOX».

Puede que sea un poco pronto teniendo en cuenta que el nuevo PPV no se hará hasta el 23 de mayo (Double or Nothing 2020), pero mucho tendrían que cambiar las cosas hasta entonces para que la situación fuera diferente.

PAC

PAC está ahora 2-1 y debemos tener en cuenta que en el pasado tuvo una rivalidad con el monarca. Si consiguiera otra victoria seguiría estando por debajo de MJF pero podría construirse su camino hacia el campeonato si ese fuera el plan.

El «Bastardo» es otro rudo importante de la empresa y más pronto o más tarde va a estar en la imagen del título; de hecho, esperamos que un día lo sostena sobre su hombro.

Debemos pensar además en que su rivalidad con su rival de anoche, Orange Cassidy, no va a ir a más. O al menos no lo parece.

Chris Jericho

No está claro si en AEW se dan revanchas inmediatas cuando un campeón pierde su cinturón. De ser así, obviamente Jericho será el siguiente contendiente.

Pero si no lo es, el canadiense tendrá que conseguir algunas victorias para serlo. Porque ahora mismo su récord individual está 0-1. Desde que la clasificación se puso a cero de nuevo no ha ganado ningún mano a mano. Obviamente, podría hacerlo. Tendría que estar más activo de lo habitual, pero podría. Y que apareciera el miércoles en Dynamite para atarcar a Moxley sería un primer paso hacia una segunda lucha entre ambos por el campeonato mundial.

Kenny Omega

Aquí entramos en el mismo territorio que con PAC debido a que Kenny Omega también tuvo una ardiente rivalidad con el ahora monarca. Pero en su caso quizá tenga menos posibilidades que el rudo para ser contendiente debido a su récord individual (0-0) y al hecho de que ahora está en la división de parejas. Ahora mismo el también canadiense es el Campeón Mundial de Parejas AEW con Hangman Page.

Y precisamente por sus triunfos en esta división (5-0) podría argumentar una oportunidad contra Moxley. Pero entonces tendríamos que tener en cuenta también a su compañero de equipo. Es la opción más improbable, pero mejo no pasarla por alto.

Jake Hager

Jake Hager tiene un récord de 1-0 porque precisamente anoche hizo su debut en los encordados con su primer combate. Venció a Dustin Rhodes en casi quince minutos de combate por rendición. Una buena forma de comenzar su andadura como luchador y no tanto como secuaz.

Tampoco sería una mala opción situarlo como retador al título. Sería una forma de que Jericho continuara con la rivalidad (como parte ambos de The Inner Circle) pero finalmente enfrentando Hager a Moxley. Puede sonar extraño que el hasta ahora campeón quisiera apartarse a un lado para que uno de sus aliados tomara la oportunidad, pero él mismo dijo recientemente que su misión es construir nuevas estrellas.

Queremos mencionar que cuando hablamos de récords no estamos hablando de general desde que nació AEW, sino del récord de 2020. Los de 2019 quedaron atrás cuando el nuevo año inició y si bien el general sigue en funcionamiento y debe tenerse en cuenta, y podría tenerse encuenta, mirando el presente lo único importante es lo que los luchadores están haciendo desde el 1 de enero. Conocedores, ¿qué opción les parece favorita?