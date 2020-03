Chris Jericho se va de gira con Fozzy: ¿se alejará de AEW?

Anoche en el PPV AEW Revolution 2020 vimos cómo el legendario Chris Jericho perdió su apodo de Le Champion, pues en una fantástica lucha, Jon Moxley le pasó por encima y le quitó el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW.

Ahora, se ha podido conocer que el canadiense se irá de gira con su banda de rock, Fozzy, en los próximos días. ¿Qué pasará con su trabajo en AEW? ¿Se alejará de la empresa?

El reportero Joshua Gagnon de Wrestling Inc fue el encargado de dar a conocer la noticia, luego de que la banda anunciara vía Twitter una de sus fechas en los Estados Unidos. Por ahora, la gira de Fozzy inicia desde el 16 de abril y va hasta el 9 de mayo, aunque, claro está, la banda podría programar otro par de conciertos antes o después de las fechas anteriormente nombradas.

#Baltimore! Come party with us on Thursday, April 30th at Baltimore Soundstage! Get your tickets NOW at this link: https://t.co/RaoT8jFiNd – Upgrade to VIP and hang with us before the show here: https://t.co/GKYTgVt7aj @BmoreSoundstage pic.twitter.com/IZ47qGV932

— FOZZY (@FOZZYROCK) March 1, 2020