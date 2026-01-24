3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 23 de enero 2026

WWE SMACKDOWN 16 DE ENERO 2026.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo hacia el Royal Rumble 2026. El programa concluyó con una lucha entre Trick Williams y Damian Priest, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 16 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Wyatt Sicks vs. MFT

Están tratando de terminar esta rivalidad de facciones, pero no sabemos si esto está funcionando en general. No ayuda que el tiempo de Wyatt con los títulos los haya devaluado bastante notablemente, por lo que esta victoria se siente aún más hueca.

► 2– Jade Cargill vs. Chelsea Green

Una lucha que no tuvo mayor cosa, aunque solo sirvió para la historia, con Chelsea Green cumpliendo bien su labor (aunque vuelve a caer en un squash a semana seguida).

► 1– Formato de tres horas

Tres horas siempre es demasiado, en especial con la excesiva oferta luchística que existe en la actualidad. Siguen habiendo demasiados tiempos muertos, mismos que hacen de ésta una experiencia sumamente cansada.

LO MEJOR

► 2– Nathan Frazer vs. Johnny Gargano

Buen combate, la velocidad de Frazer sigue siendo impresionante y Johnny ha hecho un trabajo sólido. Toda esta disputa es un poco absurda a estas alturas; claramente buscaban una lucha por equipos, pero no han encontrado nada que ayude a Johnny desde que Ciampa se marchó, aparte de Candice sosteniendo una de las máscaras de Axiom.

► 1 – Sami Zayn vs. Ilja Dragunov

Ilja Dragunov y Carmelo Hayes trabajan increíblemente bien juntos, aunque el final no les ayudó. El combate fue bueno, contundente, y siempre es bueno ver que Ilja obligue a Hayes a usar su resistencia física, mientras que Hayes también obliga a Ilja a mejorar su atletismo para aguantar. Veremos si Dragunov sigue en la escena de este título o ya va por algo mejor.