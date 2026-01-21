3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 20 de enero 2026

WWE NXT 20 DE ENERO 2026.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, y vamos rumbo a NXT Vengeance Day. En el segmento estelar, Sol Ruca y Zaria derrotaron a Fatal Influence y Kendal Grey y Wren Sinclair en una triple amenaza por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 20 DE ENERO 2026

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 2- Vanity Project vs. Chase U

Un combate dinámico y agradable, aunque los de Vanity Project no son precisamente conocidos por su capacidad en el ring. de hecho, eso quedó demostrado aquí, ya que el combate fue bastante genérico de principio a fin. No se puede sacar mucho provecho de un combate como este, que solo sirvió como escaparate para las ex estrellas de Evolve.

► 1- Shiloh Hill vs. Josh Briggs

Sin duda están probando algo nuevo con Hill, aunque los resultados aún están por verse. Es un tipo peculiar, y eso podría no durar mucho. Por otro lado, está Briggs, quien lleva tanto tiempo en el mismo lugar que casi se puede garantizar lo que se obtendrá con él, que no precisamente es algo bueno.

LO MEJOR

► 3- Sean Legacy vs. Eli Knight

Fue un buen comienzo para Legacy en NXT, pero su carrera se basa en empezar bien y luego no hacer gran cosa. Es muy probable que eso vuelva a suceder, aunque está claro que la WWE ve algo en él, y ahora tendrá una oportunidad. Knight también tendrá una oportunidad, ya que también lució bien allí en el escaso tiempo que tuvieron.

► 2- Ethan Page vs. Elio LeFleur

Fue un buen debut para LeFleur, aunque sorprende un poco verlo perder en su primer combate; sin embargo, era lo que iba a suceder al emparejarlo contra el mejor rudo de la marca en este momento, y que implicaba un cambio titular contra alguien que era desconocido para el público norteamericano hasta hace uno días. Aun así, buen trabajo de ambos, especialmente LeFleur, quien verdaderamente impresionó.

► 1– Fatal Influence vs. Sol Ruca y Zaria vs. Kendal Grey y Wren Sinclair

Otro buen combate, con todas las involucradas luciéndose, y se salieron de la ruta predecible de que Zaria le costaría el combate a su equipo, aunque en algún momento eso tendrá que pasar si Zaria no consigue pronto el oro.